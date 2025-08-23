Region

STRADAO MOTOCIKLISTA: Teška saobraćajna nesreća u Sarajevu

Dimitrije Krsmanović

23. 08. 2025. u 22:45

TEŠKA saobraćajna nesreća u kojoj je stradao motociklista dogododila se usarajevskom naselju Sokolović Kolonija.

СТРАДАО МОТОЦИКЛИСТА: Тешка саобраћајна несрећа у Сарајеву

Željko Knežević

- U nesreći su učestvovali motocikl i putničko vozilo - potvrđeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a KS.

Vozač motora prebačen je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gde je lekarski tim, nažalost, potvrdio njegovu smrt.

(Avaz.ba)

BONUS VIDEO-

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu