STRADAO MOTOCIKLISTA: Teška saobraćajna nesreća u Sarajevu

TEŠKA saobraćajna nesreća u kojoj je stradao motociklista dogododila se usarajevskom naselju Sokolović Kolonija.

Željko Knežević

- U nesreći su učestvovali motocikl i putničko vozilo - potvrđeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a KS.

Vozač motora prebačen je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gde je lekarski tim, nažalost, potvrdio njegovu smrt.

(Avaz.ba)

BONUS VIDEO-