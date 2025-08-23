STRADAO MOTOCIKLISTA: Teška saobraćajna nesreća u Sarajevu
TEŠKA saobraćajna nesreća u kojoj je stradao motociklista dogododila se usarajevskom naselju Sokolović Kolonija.
- U nesreći su učestvovali motocikl i putničko vozilo - potvrđeno je za portal "Avaza" iz Operativnog centra MUP-a KS.
Vozač motora prebačen je u Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, gde je lekarski tim, nažalost, potvrdio njegovu smrt.
(Avaz.ba)
