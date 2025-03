RAMPA ZA ZAGREB: Tramp stopirao pristupanje Hrvatske OECD-u

HRVATSKA je prvi put došla na udar nove američke spoljne politike koju vodi Donald Tramp.

Prema informacijama Dnevnika Nove TV, hrvatski put u OECD je barem privremeno zaustavljen. Razlog je carinski sukob između SAD i Evropske unije, a to nije jedini problem u hrvatsko-američkim odnosima koji bi zbog novih vetrova koji pušu iz Bele kuće mogao eskalirati.

U 19 od 25 odbora OECD-a Hrvatska je zatvorila pristupne rasprave i u pregovorima napredovala brže od očekivanja. No, kada je došao na red odbor za trgovinu – hladan tuš. Izglasavanje je odloženo do daljnjeg. I to voljom jednog od najvećih saveznika.

