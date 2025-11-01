Panorama

SOBNE BILJKE KOJE NE SMETE DRŽATI NA PROZORSKIM DASKAMA: Evo koje je mesto idealno za njih

01. 11. 2025. u 15:03

IDEALNA temperatura za većinu sobnih biljaka kreće se između 18 i 24 stepena

Foto: Profimedia

Nije ni čudo da je prozorska daska prirodno mesto za mnoge sobne biljke. Međutim, u jesen i zimi, ovo inače idealno mesto, može za mnoge biljke da postane neprikladno. Dva su razloga za to.

Prvo je što tada u kući imamo uključeno grejanje, a radijator i druga grejna tela se obično nalaze ispod prozora. I dok neke biljke uspevaju u toplom, suvom vazduhu, za druge to može biti problematično.

Drugo, mnoge sobne biljke potiču iz toplih, tropskih krajeva, gde su temperature stabilne tokom cele godine. Nagli pad temperature, čak i kratkotrajni udar hladnog vazduha za njih je stres. 

Idealna temperatura za većinu sobnih biljaka kreće se između 18 i 24 stepena. Kada temperature padnu ispod 12 ili 15 stepeni, osetljivije vrste počinju da pokazuju znake oštećenja. Hladan vazduh ili promaja mogu da učine da listovi počnu da žute i opadaju, dovedu do pojave smeđih mrlja ili suvih ivica i usporavanja rasta.

Biljka može da izgleda beživotno i uvene čak i ako je zemlja vlažna, jer hladnoća oštećuje koren i smanjuje njegovu sposobnost upijanja vode. Iako svaka biljka ima svoje potrebe, neke vrste su poznate po svojoj osetljivosti na hladan vazduh.

Fikus 

Ova lepa biljka s velikim, raskošnim listovima izrazito je osetljiva na promene, a hladan vazduh ili promaja jedan su od glavnih uzroka stresa, koji dovodi do naglog opadanja listova.

Fikus držite podalje od ulaznih vrata i prozora koji se često otvaraju.

Kalateja 

Prekrasni, prugasti listovi kalateje prvi će pokazati da nešto nije u redu. Na hladnom vazduhu listovi počinju da se uvijaju, a ivice postaju smeđe i suve.

Kalateja voli stabilnu toplinu i visoku vlažnost vazduha, zato je hladan i suv jesenji vazduh njen najveći neprijatelj.

Spatifilum 

Elegantni beli cvetovi i tamnozeleni listovi spatifiluma čine ga omiljenim ukrasom mnogih domova. Međutim, ova biljka mrzi hladnoću.

Već i kratkotrajna izloženost promaji može da dovede do toga da listovi klonu i požute, a cvetanje može potpuno da izostane, piše Informer.

(NajŽena)

