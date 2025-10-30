NOVI ZAKON O KUĆNIM LJUBIMCIMA: Kazne i do 1.600 evra

UPRAVA za bezbednu hranu, veterinu i zaštitu bilja (UVHVVR) podseća građane da od 11. novembra 2025. više neće biti dozvoljeno trajno vezivanje pasa u Sloveniji na bilo koji način.

Foto: Shutterstock

Time se završava prelazni period koji je bio ostavljen vlasnicima da prilagode uslove života svojih ljubimaca novim propisima, donetim izmenama Zakona o zaštiti životinja još 2023. godine.

Stručnjaci objašnjavaju da dugotrajno vezivanje pasa lancem ili na vodoravnom vodilu onemogućava psima normalan kontakt sa ljudima i okolinom, kao i kretanje koje im je neophodno. Takvi psi često pate od fizičkih povreda poput ogrebotina, uraslih ogrlica i deformacija, ali i od psihičkih problema - agresivnosti, straha i frustracije.

Zakon ne prašta: Kazne od 1.000 do 1.600 evra

Iako je trajno vezivanje zabranjeno još novelom zakona iz 2021, tada su postojali izuzeci i prelazni rok za vlasnike koji su pse držali na tzv. "vodoravnim vodilima". Prema poslednjim izmenama iz 2023. godine, međutim, ta praksa biće potpuno zabranjena.

- Prelazni period završava se 11. novembra 2025. Nakon tog datuma, svaka trajna forma držanja psa na privezu biće kažnjiva novčanom kaznom od 1.000 do 1.600 evra - navodi UVHVVR.

Zakon, međutim, ne zabranjuje korišćenje povoca na javnim mestima - naprotiv, psi moraju biti na povocu tokom šetnje kako bi se obezbedila sigurnost ljudi i drugih životinja.

(24sedam)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć