NJIH OČEKUJE NEVEROVATNA SREĆA I NOVČANI USPEH: Ovih pet kineskih znakova u novembru 2025. doživeće preporod

POSTOJE meseci kada se čini dasve dolazi na svoje mesto — i novembar 2025. je upravo takav period za pet kineskih horoskopskih znakova. Prema drevnom kalendaru, sudbina nagrađuje strpljive, a energija meseca podstiče one koji umeju da čekaju pravi trenutak da prepoznaju priliku i zgrabe je.

Foto: Shutterstock

Postoje meseci kada se čini dasve dolazi na svoje mesto — i novembar 2025. je upravo takav period za pet kineskih horoskopskih znakova. Prema drevnom kalendaru, sudbina nagrađuje strpljive, a energija meseca podstiče one koji umeju da čekaju pravi trenutak da prepoznaju priliku i zgrabe je.

Ovaj mesec donosi tri dana idealna za stvaranje sreće i dva koja su stvorena za ubiranje rezultata. Ključna poruka kineske astrologije za novembar glasi: fokusirajte se na širu sliku i ne žurite — nagrada stiže onima koji umeju da sačekaju pravi čas.

Prvi dan meseca, poznat kao Dan uspostavljanja, postavlja ton – tada se donose odluke, postavljaju ciljevi i usmerava pažnja. Dva Dana inicijative dolaze odmah potom, kada je vreme da pokažete istrajnost. A vrhunac sreće stiže 11. i 23. novembra — dani kada energija univerzuma favorizuje rezultate, naročito one povezane sa novcem, poslovnim poduhvatima i materijalnim uspehom.

Hajde da otkrijemo koji znakovi kineskog horoskopa će tokom novembra 2025. biti pod posebnom zvezdom sreće.

Majmun – vreme je da prepoznate šansu

(1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004)

Foto: Free Images Pixabay

Najpovoljniji dan: 11. novembar (Jia Shen – Dan drveta Majmuna)

Za rođene u znaku Majmuna, novembar 2025. biće pun prilika koje treba prepoznati i iskoristiti na pravi način. Vaša prirodna radoznalost, duhovitost i sposobnost da razmišljate nekoliko koraka unapred pomoći će vam da na vreme prepoznate trenutak kada treba delovati.

Tokom Dana prijema 11. novembra, vaš fokus biće na nagradama i rezultatima. Iskoristite taj period da završite započeto – vaš strateški um zna kako da poveže tačke i vidi put do uspeha.

Savet za Majmune: budite spremni, jer intuicija će vam tačno pokazati kada je pravi trenutak da krenete u akciju.

Koza – intuicija vodi ka dobitku

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Foto: Free Images Pixabay

Najpovoljniji dan: 10. novembar (Gui Wei – Dan uspeha Vodene Koze)

Za pripadnike znaka Koze, novembar donosi sreću u finansijama i materijalnim nagradama. Energija Gui Wei dana budi vašu intuiciju — a upravo unutrašnji osećaj postaće vaš najbolji vodič.

Tog dana moguće je da osetite potrebu da kontaktirate neku osobu, proverite ponudu ili se prijavite za novi projekat. Ne ignorišite taj impuls – iza njega stoji energija prosperiteta.

Ipak, astrologija savetuje oprez: sreća dolazi onima koji kombinuju intuiciju i razum, a ne slepo prate osećaj.

Savet za Koze: birajte samo ono što je dobro za sve strane — prava sreća ne dolazi iz rizika, već iz sklada.

Zec – vreme je za novi početak

(1927,1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Foto: Free Images Pixabay

Najpovoljniji dan: 6. novembar (Ji Mao – Dan inicijative Zemljanog Zeca)

Za rođene u znaku Zeca, novembar je mesec prekretnica. Možda ćete ponovo pokrenuti ideju ili projekat koji je ranije bio na čekanju. Energija Zemlje daje vam stabilnost i snagu da krenete ispočetka, ali ovaj put sa više vere u sebe.

Osećaćete pojačanu ambiciju i želju da preuzmete kontrolu nad sopstvenim putem. To je idealno vreme da prepoznate šta vas sputava i oslobodite se sopstvenih ograničenja.

Savet za Zečeve: pogledajte iskreno svoje slabosti — kada ih osvestite, pretvaraju se u vašu najjaču snagu.

Pas – sreća dolazi kroz mir i odnose

(1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Foto: Free Images Pixabay

Najpovoljniji dan: 1. novembar (Jia Xu – Dan drveta Psa)

Za znak Psa, novembar donosi stabilnost, unutrašnji mir i podršku bliskih ljudi. Vaša sreća ovog meseca nije u velikim rizicima, već u harmoniji i mudrim odlukama.

Početak meseca vam pruža čistu energiju za postavljanje prioriteta. Bićete u skladu sa sobom i lako ćete prepoznati situacije koje vam prijaju – i one koje ne.

Najveće šanse za uspeh dolaze kroz saradnju i odnose sa drugima. Kroz ljude koji vas cene i podržavaju, otvoriće se put ka stvarnoj sreći.

Savet za Pse: ne forsirajte događaje – ponekad je najveća sreća upravo u onome što odlučite da preskočite.

Zmaj – doslednost vodi ka finansijskom uspehu

(1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Foto: Free Images Pixabay

Najpovoljniji dan: 7. novembar (Geng Chen – Dan inicijative Metalnog Zmaja)

Zmajevi će tokom novembra imati snažnu energiju stvaranja i inicijative. Ovo je mesec u kojem ideje mogu postati konkretni rezultati, ali pod jednim uslovom – da istrajete.

Na Danu inicijative 7. novembra otvara se prilika za početak nečeg što može doneti dugoročni finansijski rast.

Sreća će doći kroz situacije gde pomažete drugima – jer upravo kroz nesebičnost dolazi prava nagrada.

Savet za Zmajeve: verujte svom procesu – ne tražite prečice, već gradite temelj postojano i s namerom.

Strpljenje je najjača amajlija novembra

Pet kineskih znakova – Majmun, Koza, Zec, Pas i Zmaj – tokom novembra 2025. imaju snažnu podršku univerzuma. Ali ključ njihove sreće nije u brzini, već u strpljenju, doslednosti i poverenju u proces.

Ovaj mesec nas uči da prava sreća ne dolazi preko noći. Ona dolazi onima koji znaju kada treba delovati – i kada treba mirno sačekati da se energija složi u njihovu korist.

(Ona.rs/Your tango)

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć