"EPL" ŠOKIRAO SVE: Apikacija koju svakodnevno koristite uvodi reklame

Apple , kompanija poznata po svojoj filozofiji čistog korisničkog iskustva bez agresivnog oglašavanja, priprema veliki zaokret. Prema pouzdanim informacijama koje je objavio Mark Gurman iz Bloomberga, tehnološki gigant planira da uvede reklame unutar svoje Maps aplikacije, i to već tokom sledeće godine.

Ova odluka deo je šire strategije kompanije da proširi prisustvo oglasa u iOS ekosistemu. Iako Apple već ostvaruje značajne prihode od reklama u App Store-u i News aplikaciji, Maps bi mogao postati sledeći veliki kanal monetizacije.

Kako će reklame funkcionisati u Apple Maps

Nova opcija omogućiće restoranima, prodavnicama i lokalnim biznisima da plate za istaknutije prikazivanje svojih lokacija u rezultatima pretrage. Na primer, ako korisnik traži italijanski restoran, sponzorisani rezultat mogao bi se pojaviti na samom vrhu liste.

Sistem će, navodno, biti modelovan po uzoru na Search Ads platformu u App Store-u. To znači da će oglašivači plaćati samo kada korisnici zaista kliknu na njihove rezultate, što Apple-u donosi novi izvor precizno ciljanog oglašavanja.

Veštačka inteligencija kao ključ preciznosti

Apple planira da iskoristi moć veštačke inteligencije kako bi reklame bile što relevantnije, prirodnije integrisane i korisnicima zaista korisne. Ideja je da se oglasi ne doživljavaju kao smetnja, već kao pomoć u pronalaženju mesta koja bi korisniku mogla biti zanimljiva.

Za razliku od konkurencije, poput Google Maps-a, Apple želi da zadrži svoj prepoznatljiv dizajn i diskretnost. Oglasi bi trebalo da se uklapaju u interfejs bez narušavanja iskustva korišćenja aplikacije.

Dilema između profita i privatnosti

Ipak, Apple-ov potez neće proći bez rizika. Kompanija je godinama gradila reputaciju zaštitnika privatnosti i protivnika agresivnog oglašavanja. Uvođenje reklama moglo bi da izazove sumnju kod korisnika koji upravo zbog te filozofije biraju Apple uređaje.

Mark Gurman upozorava da bi kompanija mogla da se suoči s kritikama ukoliko oglasi postanu previše upadljivi ili personalizovani. Apple će morati pažljivo da balansira između zarade i očuvanja imidža koji godinama gradi.

Novi izvor prihoda u rastućem ekosistemu

Ukoliko se plan ostvari, Maps će se pridružiti App Store-u i News aplikaciji kao deo Apple-ovog rastućeg oglasnog portfolija. Time bi kompanija dodatno diverzifikovala svoje prihode, koji se sve više oslanjaju na usluge, a ne samo na prodaju uređaja.

Ova promena pokazuje kako Apple polako, ali sigurno, gradi svoj oglasni ekosistem, diskretniji od konkurentskog, ali jednako profitabilan. I dok će mnogi korisnici biti oprezni, Apple očigledno veruje da može pronaći ravnotežu između zarade i iskustva koje njegove proizvode čini jedinstvenim.

