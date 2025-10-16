KOSMIČKA SREĆA ZA TRI HOROSKOPSKA ZNAKA: Recept za uspeh koji svi traže
POLUMESEC je u fazi opadanja i nalazi se u Lavu, a sreća konačno stiže za tri horoskopska znaka, tvrde astrolozi.
Prema horoskopu, sreća konačno stiže za 3 znaka Zodijaka 16. oktobra 2025. Opadajući polumesec u Lavu podseća da sve kroz šta prolaze nije uzalud. Ova faza Meseca poziva na razmišljanje i tihu snagu, dok Lav dodaje toplinu i optimizam. Za 3 horoskopska znaka ovo je recept za uspeh. Sreća stiže kad verujete da je zaslužujete. Dovoljno ste se trudili da je dobijete, zato samo napred. A koje je među 3 najsrećnija horoskopska znaka na poslu 16. oktobra?
Bik
Opadajuća faza Polumeseca u Lavu donosi sreću u vaš život, a prepoznaćete je kao blagovremenu i zasluženu. Zato ste među 3 najsrećnija horoskopska znaka na poslu 16. oktobra. Primetićete da su vaše stare frustracije otklonjene, da oslobađaju prostor za nove početke. Sreća stiže kada prestanete da forsirate ishode i počnete da verujete prirodnom toku stvari. Vrata koja su nekada bila blokirana sada se otvaraju. Život radi u vašu korist. U četvrtak ćete biti ponosni na to koliko ste daleko stigli, posebno u oblastima gde je bilo potrebno strpljenje jer vam je to uvek bilo važno. Sreća je blaga, ali stvarna, a pokazuje da ste konačno uspeli.
Lav
Opadajući Polumesec u vašem znaku baca srećno svetlo na vaš put, omogućavajući vam da se osećate voljeno i cenjeno. Ovog 16. oktobra ste među 3 najsrećnija horoskopska znaka na poslu, a osećaćete se kao da univerzum konačno priznaje sve što ste uradili da biste stigli ovde. Ovo je vreme kada vaš stil i individualnost privlače sreću. Time što ste u potpunosti svoji, privlačite prilike koje se savršeno uklapaju u to ko ste. I nema ništa bolje nego živeti život autentičn - kao vi. Vaša sreća dolazi kroz istinsku ljubav prema sebi i vašu spremnost da se oslobodite onoga što više ne funkcioniše. Sve što vam pripada pronaći će vas. Dobre stvari vam idu u susret.
Vodolija
Opadajući Polumesec u Lavu navodi vas na razmišljanje o odnosima i vezama, a sreća stiže u obliku značajnih prijateljstava i razgovora. Ovo je dan kada mentalno zdravlje i briga o sebi imaju prioritet. Poštujući sopstvene potrebe, stvarate prave uslove da se pojavi sreća. Toliko je jednostavno. Zato ste među 3 najsrećnija horoskopska znaka na poslu. Videćete kako vaš jedinstveni pogled na svet funkcioniše kao prednost. Klonite se ljudi koje smatrate toksičnim i situacija koje prepoznajete kao kontraproduktivne. Koristite svoje oštro oko i birajte mudro. Stvari idu vama u prilog pravcu i nastaviće tako.
(Sensa)
