OVO SE DEŠAVA POSLE 323 GODINE Astro savet za petak, 20. februar: Ovim znacima konjunkcija Saturna i Neptuna donosi velike prekretnice
PRED nama je istorijska konjunkcija Saturna i Neptuna, koja se formira 20. februara, u 17.52, na početnom (najjačem) stepenu prvog, pionirskog, borbenog znaka Ovna.
Traje do sredine juna, a ponovo se aktivira od sredine septembra 2026. do marta 2027. godine. Ovaj aspekt dešava se svakih 36 godina, ali ovakva kao danas, između ovih planeta i u ovom znaku, poslednji put se desila 1703. godine.
Susret Saturna i Neptuna, na početku prvog znaka, ukazuje na pionirske poduhvate i događaje koji će menjati istoriju sveta jer je i Pluton, planeta transformacije, u revolucionarnoj Vodoliji a Uran (vladalac Vodolije), planeta preokreta, bunta, 26. aprila, posle 84 godine, ulazi u Blizance. Mnogi će moći da pretoče svoje ideje i snove (Neptun) u nešto konkretno (Saturn) pod uslovom da budu disciplinovani, istrajni i odgovorni.
Uticaj ove konjunkcije osetiće svi znaci, a najviše Ovnovi, Vage, Rakovi i Jarčevi.
Saturn je planeta discipline, ograničenja, prošlosti, zrelosti, granica, štednje, zastoja, odlaganja. Neptun je simbol intuicije, duhovnosti, umetnosti, kreativnosti, snova, mašte, religije, iluzija, zabluda, prevara, tajni. Spoj ovih planeta oprečnog dejstva, na kolektivnom nivou, donosi početak uspostavljanja novog svetskog poretka (Saturn), kao i promenu klime, nove viruse (Neptun), rast temperature (vatreni znak Ovna) svetskog mora (Neptun), nova hemijska (Neptun) oružja (Ovan)...
Na zdravstvenom planu, donosi podložnost depresivnim raspoloženjima, infekcijama (oči, uši, zubi, kutnjaci gornje vilice), glavoboljama, arteriosklerozi moždanih arterija, probleme sa koštano-zglobnim sistemom i bubrezima.
