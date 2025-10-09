OVIM HOROSKOPSKIM ZNACIMA OKTOBAR NEĆE BITI LAK: Međutim kraj meseca će im doneti veliki uspeh

OKTOBAR donosi burne promene za mnoge, ali za pet horoskopskih znakova ovaj mesec biće posebno intenzivan.

Foto: Prpfimedia

Kako objašnjava astrolog Evan Nejtanijel Grim, upravo oni će proći kroz fazu pritiska, izazova i preispitivanja – ali kraj meseca doneće im uspeh, rast i osećaj pobede.

Ovo nije mesec koji obećava mir, već onaj koji traži snagu, fokus i disciplinu. Međutim, oni koji izdrže do kraja biće iznenađeni koliko se sve isplatilo.



Škorpija – Izazovi koji bude snagu

Foto Pixabay free images

Ako ste jedan od ovih pet znakova, ne očajavajte – iza svake prepreke čeka vas izuzetna nagrada.

Za Škorpije, oktobar počinje napeto, ali završava trijumfalno.

Prema rečima astrologa, ovo je mesec u kome ćete konačno „prodrmati“ svoj svet i izvući se iz stagnacije. Biće naporno, ali – kako kaže Grim – „bićete srećni što ste se suočili sa stresom, jer vam donosi moć i jasnoću“.

Neki ljudi mogli bi vas doživeti kao suviše oštre ili „nemilosrdne“, ali to je samo zato što ne razumeju vašu strast.

Balans između snage i saosećanja biće ključan. Kada to postignete, „probudićete tišinu na najjači način“ – snagom svog glasa i hrabrošću da govorite istinu.

Vaga – Red, rad i rezultati

Foto Pixabay free images

Iako je početak meseca turbulentan, Vage će već sredinom oktobra osetiti novi talas energije.



Još od pomračenja Meseca u Ribama početkom septembra, mnoge Vage su se osećale iscrpljeno, ali sada se situacija menja.

Oktobar donosi povoljnije odnose, priliv novca i obnovljeno samopouzdanje. Iako ćete biti umorni, kraj meseca donosi vam osećaj ispunjenja i profesionalni napredak.

Ribe – Mesec promene i otvaranja

Foto Pixabay free images

Za Ribe, oktobar znači rast i širenje vidika.

Možda ćete osećati pritisak i nemir, ali iza svega toga krije se šansa za unutrašnju transformaciju.

Kako kaže astrolog Grim, „ovo je mesec ekspanzije – prilika da putujete, menjate perspektivu i otkrijete novu verziju sebe“.

Ako se bavite umetnošću, pisanjem ili bilo kojom kreativnom delatnošću, očekujte inspiraciju i priznanje.

A u emotivnom smislu, ovo je period kada ćete se osloboditi ograničenja i početi da verujete sebi više nego ikad. Do kraja oktobra, vaše samopouzdanje biće najveće oružje.

Rak – Kreativni talas i emotivno buđenje

Foto: Free Images Pixabay

Iako početak meseca može biti težak i emotivno iscrpljujuć, Rakovi će tokom oktobra doživeti snažan kreativni talas.

Kako navodi Grim, „bićete neumoljivi u sprovođenju svojih ideja i potrebi da ih podelite sa svetom“.

To može značiti da ćete se više angažovati na poslu, kroz umetnost, društvene mreže ili javni nastup.

Mnogi Rakovi ovog meseca ulaze u nove ljubavne priče ili upoznaju osobe koje ih pokreću i inspirišu.

Za one u vezi, oktobar donosi obnovu emocija i hrabrost da pokažu ranjivost.



Ovan – Katarza koja vodi slobodi

Foto: Free Images Pixabay

Za Ovna, oktobar je mesec emotivne katarze.

Stare rane, odnosi i dileme isplivaće na površinu, ali – kako objašnjava astrolog – ovo je neophodan proces oslobađanja.

- Ovo će biti emotivno težak mesec, ali vrlo isceljujući - ističe Grim.

Osećaćete potrebu da se suočite sa prošlošću, da oprostite i zatvorite neka poglavlja.

Do kraja oktobra, mnogi Ovnovi će osetiti rasterećenje, smirenje i novi početak – u ljubavi, poslu ili sopstvenom identitetu.

Svetlo na kraju tunela biće vredno svakog koraka kroz mrak.

Težak početak, sjajan kraj

Ovih pet znakova – Škorpija, Vaga, Ribe, Rak i Ovan – imaće pun mesec izazova, ali i priliku za snažan rast.

Ako uspete da ostanete fokusirani, disciplinovani i verni sebi, oktobar će se završiti kao vaš najuspešniji mesec u godini.

Ponekad se upravo kroz borbu rađa najbolja verzija nas samih.

(Your tango)