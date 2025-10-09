OVIM HOROSKOPSKIM ZNACIMA OKTOBAR NEĆE BITI LAK: Međutim kraj meseca će im doneti veliki uspeh
OKTOBAR donosi burne promene za mnoge, ali za pet horoskopskih znakova ovaj mesec biće posebno intenzivan.
Kako objašnjava astrolog Evan Nejtanijel Grim, upravo oni će proći kroz fazu pritiska, izazova i preispitivanja – ali kraj meseca doneće im uspeh, rast i osećaj pobede.
Ovo nije mesec koji obećava mir, već onaj koji traži snagu, fokus i disciplinu. Međutim, oni koji izdrže do kraja biće iznenađeni koliko se sve isplatilo.
Škorpija – Izazovi koji bude snagu
Za Škorpije, oktobar počinje napeto, ali završava trijumfalno.
Prema rečima astrologa, ovo je mesec u kome ćete konačno „prodrmati“ svoj svet i izvući se iz stagnacije. Biće naporno, ali – kako kaže Grim – „bićete srećni što ste se suočili sa stresom, jer vam donosi moć i jasnoću“.
Neki ljudi mogli bi vas doživeti kao suviše oštre ili „nemilosrdne“, ali to je samo zato što ne razumeju vašu strast.
Balans između snage i saosećanja biće ključan. Kada to postignete, „probudićete tišinu na najjači način“ – snagom svog glasa i hrabrošću da govorite istinu.
Vaga – Red, rad i rezultati
Iako je početak meseca turbulentan, Vage će već sredinom oktobra osetiti novi talas energije.
Još od pomračenja Meseca u Ribama početkom septembra, mnoge Vage su se osećale iscrpljeno, ali sada se situacija menja.
Oktobar donosi povoljnije odnose, priliv novca i obnovljeno samopouzdanje. Iako ćete biti umorni, kraj meseca donosi vam osećaj ispunjenja i profesionalni napredak.
Ribe – Mesec promene i otvaranja
Za Ribe, oktobar znači rast i širenje vidika.
Možda ćete osećati pritisak i nemir, ali iza svega toga krije se šansa za unutrašnju transformaciju.
Kako kaže astrolog Grim, „ovo je mesec ekspanzije – prilika da putujete, menjate perspektivu i otkrijete novu verziju sebe“.
Ako se bavite umetnošću, pisanjem ili bilo kojom kreativnom delatnošću, očekujte inspiraciju i priznanje.
A u emotivnom smislu, ovo je period kada ćete se osloboditi ograničenja i početi da verujete sebi više nego ikad. Do kraja oktobra, vaše samopouzdanje biće najveće oružje.
Rak – Kreativni talas i emotivno buđenje
Iako početak meseca može biti težak i emotivno iscrpljujuć, Rakovi će tokom oktobra doživeti snažan kreativni talas.
Kako navodi Grim, „bićete neumoljivi u sprovođenju svojih ideja i potrebi da ih podelite sa svetom“.
To može značiti da ćete se više angažovati na poslu, kroz umetnost, društvene mreže ili javni nastup.
Mnogi Rakovi ovog meseca ulaze u nove ljubavne priče ili upoznaju osobe koje ih pokreću i inspirišu.
Za one u vezi, oktobar donosi obnovu emocija i hrabrost da pokažu ranjivost.
Ovan – Katarza koja vodi slobodi
Za Ovna, oktobar je mesec emotivne katarze.
Stare rane, odnosi i dileme isplivaće na površinu, ali – kako objašnjava astrolog – ovo je neophodan proces oslobađanja.
- Ovo će biti emotivno težak mesec, ali vrlo isceljujući - ističe Grim.
Osećaćete potrebu da se suočite sa prošlošću, da oprostite i zatvorite neka poglavlja.
Do kraja oktobra, mnogi Ovnovi će osetiti rasterećenje, smirenje i novi početak – u ljubavi, poslu ili sopstvenom identitetu.
Svetlo na kraju tunela biće vredno svakog koraka kroz mrak.
Težak početak, sjajan kraj
Ovih pet znakova – Škorpija, Vaga, Ribe, Rak i Ovan – imaće pun mesec izazova, ali i priliku za snažan rast.
Ako uspete da ostanete fokusirani, disciplinovani i verni sebi, oktobar će se završiti kao vaš najuspešniji mesec u godini.
Ponekad se upravo kroz borbu rađa najbolja verzija nas samih.
(Your tango)
