OVO SE DEŠAVA PRVI PUT POSLE 84 GODINE Astro savet za petak, 10. oktobar: Evo na koja 3 znaka najviše utiče spoj Meseca i retro-Urana

Marina Jungić Milošević, astrolog

10. 10. 2025. u 07:53

KONJUNKCIJA Meseca i Urana u Blizancima, dešava se jednom mesečno, otkako je 7. jula, Uran, posle 84 godine ušao u treći zodijački znak (Blizance).

Foto: Shutterstock

Međutim, Uran je nedavno krenuo retrogradnim hodom, tako da je ovo prvi spoj Meseca i retro-Urana, koji nam donosi povratak nekim starim poslovnim idejama, saradnji sa starim poslovnim partnerima, susret sa bivšim ljubavnim partnerima...

Pošto Mesec i Uran prave sjajan trigon sa retrogradnim Plutonom, povratak na staro (retrogradne planete) može vam doneti uvećanje zarade (Pluton), ali i može i da probudi neke uspavane emocije (Mesec).

Ove aspekte će najviše osetiti vazdušni znaci prve dekade - majski Blizanci, septembarske Vage i januarske Vodolije.

