OVO SE DEŠAVA PRVI PUT POSLE 84 GODINE Astro savet za petak, 10. oktobar: Evo na koja 3 znaka najviše utiče spoj Meseca i retro-Urana
KONJUNKCIJA Meseca i Urana u Blizancima, dešava se jednom mesečno, otkako je 7. jula, Uran, posle 84 godine ušao u treći zodijački znak (Blizance).
Međutim, Uran je nedavno krenuo retrogradnim hodom, tako da je ovo prvi spoj Meseca i retro-Urana, koji nam donosi povratak nekim starim poslovnim idejama, saradnji sa starim poslovnim partnerima, susret sa bivšim ljubavnim partnerima...
Pošto Mesec i Uran prave sjajan trigon sa retrogradnim Plutonom, povratak na staro (retrogradne planete) može vam doneti uvećanje zarade (Pluton), ali i može i da probudi neke uspavane emocije (Mesec).
Ove aspekte će najviše osetiti vazdušni znaci prve dekade - majski Blizanci, septembarske Vage i januarske Vodolije.
HRVATSKA POSLALA NOTU CRNOJ GORI: Vratite Hrvatima imovinu u Tivtu i Dobroti
HRVATSKA je poslala Crnoj Gori diplomatsku notu, tražeći od nje da vrati imovinu pripadnicima hrvatske manjine u gradovima Tivat i Dobrota, preneli su hrvatski mediji.
09. 10. 2025. u 08:02
BRITANCI U STRAHU: "Isplivali tajni dokumenti, Putin planira nuklearni napad na 32 lokacije u Evropi"
KAKO strahovi od pretnje koju Rusija predstavlja evropskoj bezbednosti nastavljaju da rastu, zabrinutost zbog šireg konflikta i nuklearnog oružja i dalje tinja. Vladimir Putin redovno maše "nuklearnim sabljama" od kako je Rusija u februaru 2022. napala Ukrajinu, upozoravajući Zapad zbog njegove podrške Kijevu, piše britanski Express.
08. 10. 2025. u 07:55
"OTEĆE VAM DECU! Mirjana Bobić Mojsilović upozorila roditelje
"ZATO, roditelji, dok još nije kasno, zgrabite svoju decu i zabavite ih sami!"
09. 10. 2025. u 10:15
