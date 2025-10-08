NEVEROVATNO OTKRIĆE: U NJu Orleansu pronađen 1.900 godina stari rimski nadgrobni spomenik

PAR iz Nju Orleansa otkrio je u dvorištu svoje kuće drevni rimski nadgrobni spomenik star oko 1.900 godina, posvećen mornaru Sekstu Kongeniju Veru, što je pokrenulo napore za njegovu repatrijaciju u Italiju.

Antropolog sa Univerziteta Tulejn, Danijela Santoro, i njen suprug Aron Lorenc pronašli su mermernu ploču dok su čistili dvorište, piše Gardijan.

Natpis na latinskom jeziku ukazao je da je reč o rimskoj relikviji, nakon čega su kontaktirali stručnjake sa Univerziteta u Nju Orleansu i koleginicu sa Tulejna, koji su zajedno sa profesorom iz Insbruka potvrdili njen identitet i povezanost sa nestalim eksponatom iz gradskog muzeja Čivitavekije u Italiji.

Muzej Čivitavekije, koji je pretrpeo velika oštećenja tokom savezničkog bombardovanja 1943. i 1944. godine, potvrdio je da spomenik odgovara opisu izgubljenog artefakta.

Predmet je predao timu FBI-ja za umetnički kriminal radi pripreme za repatrijaciju.

Istraživači su pokušali da utvrde kako je spomenik stigao do Nju Orleansa, ali tačan put nije poznat. Pretpostavlja se da je možda donet u 20. veku, najverovatnije posle Drugog svetskog rata, kada su američke snage bile u Italiji.

