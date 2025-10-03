KAKO POSTEPENO POSTAJEMO OTPORNI NA KOFEIN: Šta da uradimo da nas kafa ponovo razbuđuje kao pre

BAŠ kao što i na određene vrste lekova sa vremenom postajemo otporni, tako postajemo otporni i na kofein - šoljica kafe koja nas je nekada razbuđivala više ne radi posao. Kako dolazi do ovog efekta, koji je prelomni trenutak i kako da povratimo "magičnu" razbuđujuću moć kafi?

Kofein se ne nalazi samo u kafi - ovo jedinjenje postoji i u čaju (zelenom i crnom), energetskim napicima, čokoladi i drugim poslasticama sa kakaom, kao i pojedinim dodacima ishrani i lekovima. Zahvaljujući kofeinu u našem telu raste nivo energije, ali se, nakon dužeg korišćenja, postepeno javlja i zavisnost, a odmah za njom i rezistentnost.

TANKA JE LINIJA IZMEĐU ZAVISNOSTI DO OTPORNOSTI NA KOFEIN

Kako kofein ima moć stimulisanja organizma, sasvim je logično da se sa vremenom navikavamo na njegovo prisustvo - bez kafe smo džangrizavi, pospani, nefunkcionalni. Međutim, malo pomalo, što više kofeina unosimo u organizam, to nam ga više telo i traži - upravo je ovo trenutak kada iz faze zavisnosti prelazimo u fazu otpornosti.

Ova pojava je sasvim prirodan fiziološki odgovor na konstantno prisustvo stimulansa. Kada će on nastati je vrlo individualna stvar - u proseku odrasloj osobi treba oko nekoliko nedelja da stekne zavisnost, a zatim i otpornost na ovo "magično" jedinjenje. Kako prepoznati da je došlo do rezistetnosti objasila je ruski nutricionista Ana Užegova.

SIMPTOMI REZISTENCIJE NA KOFEIN I ŠTA JE NAJBOLjE ČINITI AKO DO NjE DOĐE

Najlakše je prepoznati otpornost na kofein po tome kako se ponaša organizam: "Ukoliko je primetan pad energije ispraćen glavoboljama i pojačanom razdražljivošću, a ni jedan od simptoma ne prolazi ni nakon popijene šoljice kafe (ili drugog napitka), najverovatnije se nalazite u fazi rezistentnosti", navodi stručnjak u intervjuu za ruski portal RBK.

Sa otpornošću organizma na kofein se treba boriti: za povratak osetljivosti na jedinjenje najbolje bi bilo potpuno se odreći unosa kofeina na period od najmanje 2, a optimalno i do 4 nedelje. Kako bi se sprečila apstinenciona kriza (koja se javlja kada sebi nešto naglo ukinemo) savetuje se postepeno "skidanje" sa kofeina, a ako je potrebo, potražiti i pomoć stručnjaka.

