DNEVNI HOROSKOP ZA UTORAK, 16. SEPTEMBAR: Blizance očekuje romansa na putu, Devicu zarada preko dodatnog posla, Vodolija brine o zdravlju

Marina Jungić Milošević, astrolog

15. 09. 2025. u 20:00

SAZNAJTE šta vas u utorak, 16. septembra, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

S Mesecom i Jupiterom u Raku sređujete stambeni prostor, širite porodični biznis, planirate selidbu. Mada, sve ide teže nego što ste planirali, jer vas ometa napet aspekt sa vašim vladaocem Marsom u Vagi, znaku njegovog pada.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Konjunkcija Meseca i Jupitera u trećoj kući donosi vam uspeh preko privatnog posla, intelektualnih delatnosti, saradnje s braćom, sestrama, komšijama. Ljubavni partner nije zadovoljan vašim izborom destinacije za zajednički odmor.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

S Mesecom i Jupiterom u kući ljubavi i novca prioritet vam je finansijska sigurnost kao i ulaganje u nove poslove. Saradnja s emotivnim ili poslovnim partnerom je pod znakom pitanja, budite oprezni. Romansa na kraćem putu.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Spoj vašeg vladaoca Meseca i Jupitera u vašem znaku donosi vam priliv samopouzdanja, entuzijazma i energije. Slobodni Rakovi mogu da uđu u vezu s vodenim znakom, a zauzete očekuju romantični trenuci udvoje.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Mesec i Jupiter u kući podsvesti podstiču vašu intuiciju i naglašavaju emocionalnu ranjivost, kao i introspekciju. Dan je idealan za razgovor s psihoterapeutom ili dragom osobom od poverenja. Tajna romansa.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Jupiter i Mesec u 11. kući stavljaju naglasak na društvene kontakte, planove u vezi s medijima, prijatelje, timske projekte. Finansije su u drugom planu, ali biste ipak voleli da se vaš račun u banci uveća.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Mesec i Jupiter u desetoj kući fokusiraju vas na karijeru, češće kontakte s nadređenima, roditeljima, autoritetima. Širite biznis, pronalazite nove vidove zarade, moguće u vezi s nekom delatnošću u okviru svog doma.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Jupiter i Mesec u devetoj kući pod uticajem vašeg vladaoca Marsa donose vam manje probleme sa strancima ili rođacima koji žive u inostranstvu. Pravni i poslovi u turizmu ili izdavaštvu su malo usporeni, ali nema mesta panici.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Mesec u konjunkciji s vašim vladaocem Jupiterom u osmoj kući danas vas usmerava na finansije, ali i na jačanje emocionalne stabilnosti. Mars iz 11. kuće planova ometa vaše planove zbog neke neočekivane situacije.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Naglašena kuća partnerskih odnosa s Mesecom i Jupiterom, pod uticajem vašeg vladaoca Saturna, jače vas povezuje s voljenom osobom ali i s članovima porodice. Mars iz kuće karijere donosi vam konflikte s nadređenima.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Pozicija Meseca i Jupitera idealna je za privatni biznis, naročito ako se bavite uslužnom delatnošću. Kvadrat s Marsom upozorava na probleme u inostranstvu. Prihvatate nove navike u cilju poboljšanja svog zdravlja.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Mesec i vaš suvladalac Jupiteru petoj kući stavljaju akcenat na oblast umetnosti, sporta, učenja, ispita, kao i na odnos s decom i partnerom. Kvadrat s Marsom u kući finansija, donosi vam neočekivane izdatke.

