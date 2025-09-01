NEOČEKIVANO OTKRIĆE: Suša u Iraku otkrila grobnice stare više od 2.000 godina

ARHEOLOZI u Iraku otkrili su 40 drevnih grobnica nakon što je nivo vode u najvećem rezervoaru u zemlji opao.

Foto: Vikipedija

Grobnice, za koje se veruje da su stare više od 2.300 godina, otkrivene su na ivicama akumulacije brane Mosul u regionu Hanke u provinciji Duhok na severu zemlje, prenosi Al Džazira.

Tek ove godine, kada su nivoi vode dostigli najniže tačke, mogli smo da pristupimo lokalitetu i počnemo ozbiljna iskopavanja, izjavio je vođa arheolških radova Bekas Brefkani.

Poslednjih godina, arheolozi su otkrili ruševine koje datiraju hiljadama godina u istom području, kao rezultat suša koje su mučile Irak pet godina zaredom.

Suše imaju značajan uticaj na mnoge aspekte, poput poljoprivrede i električne energije. Ali, nama arheolozima omogućavaju da obavljamo iskopavanja, rekao je Brefkani.

Prema njegovim rečima, veruje se da novootkrivene grobnice potiču iz helenističkog ili helenističko-seleukidskog perioda, i otkriveno je oko 40 grobnica.

Dodao je da njegov tim radi na iskopavanju grobnica kako bi ih prebacio u Muzej Duhok radi daljeg proučavanja i očuvanja, pre nego što područje ponovo bude potopljeno.

Irak, koji je posebno osetljiv na efekte klimatskih promena, suočava se sa porastom temperature, hroničnom nestašicom vode i sušama koje se javljaju iz godine u godinu.

Vlasti su upozorile da je ova godina bila jedna od najsušnijih od 1933. godine i da su rezerve vode pale na samo 8 procenata svog punog kapaciteta.

Kao uzroke ovakvog stanja, stručnjaci navode klimatske promene i veliki broj brana koje su izgrađene na rekama Tigar i Eufrat u susednim državama Turskoj i Iranu, što dodatno smanjuje dotok vode ka Iraku.

(sputnikportal.rs)

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori