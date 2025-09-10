POPULARNOST, LJUBAV I STRAST Astro savet za sredu, 10. septembar: Evo kojim znacima Venera, Mesec i Mars popravljaju finansije

VENERA, planeta ljubavi i uživanja, u vatrenom, temperamentnom, teatralnom Lavu, danas pravi pet izazovnih aspekata, ali i dva skladna - trigon sa strastvenim, impulsivnim Mesecom u Ovnu i sekstil sa Marsom u Vagi.

Foto Shutterstock

Oni podstiču ljubav i strast, donoseći uzbudljive i prijatne zajedničke trenutke s emotivnim partnerom.

Ovi aspekti takođe donosi popularnost i omiljenost, kao i pomoć i podršku žena, ma kog pola da ste. Osobe sa trigonom Meseca i Venere u natalnom horoskopu, zrače rafiniranim šarmom, ljubaznošću i toplinom.

Budući da Venera nije samo simbol ljubavi, već i posla i novca, aspekti s Mesecom i Marsom, popravljaju i finansijsku situaciju vatrenih znakova, Ovnova, Lavova i Strelaca.