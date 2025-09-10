Panorama

POPULARNOST, LJUBAV I STRAST Astro savet za sredu, 10. septembar: Evo kojim znacima Venera, Mesec i Mars popravljaju finansije

Marina Jungić Milošević, astrolog

10. 09. 2025. u 07:00

VENERA, planeta ljubavi i uživanja, u vatrenom, temperamentnom, teatralnom Lavu, danas pravi pet izazovnih aspekata, ali i dva skladna - trigon sa strastvenim, impulsivnim Mesecom u Ovnu i sekstil sa Marsom u Vagi.

ПОПУЛАРНОСТ, ЉУБАВ И СТРАСТ Астро савет за среду, 10. септембар: Ево којим знацима Венера, Месец и Марс поправљају финансије

Foto Shutterstock

Oni podstiču ljubav i strast, donoseći uzbudljive i prijatne zajedničke trenutke s emotivnim partnerom.

Ovi aspekti takođe donosi popularnost i omiljenost, kao i pomoć i podršku žena, ma kog pola da ste. Osobe sa trigonom Meseca i Venere u natalnom horoskopu, zrače rafiniranim šarmom, ljubaznošću i toplinom.

Budući da Venera nije samo simbol ljubavi, već i posla i novca, aspekti s Mesecom i Marsom, popravljaju i finansijsku situaciju vatrenih znakova, Ovnova, Lavova i Strelaca.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANJA

DIGITALIZACIJA - PARADIGMA MODERNOG POSLOVANjA