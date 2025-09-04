PROBLEMI U SUDSKIM PROCESIMA Astro savet za petak, 5. septembar Ovi znaci su danas pod uplivom kvadrata Mars-Jupiter

MARS, planeta akcije, sukoba i strasti u Vagi, obrazuje kvadrat sa Jupiterom u Raku, planetom ekspanzije, koja sve uvećava, i to znaku svoje egzaltacije.

Foto: Profimedia

Ovaj napet aspekt govori o sklonosti ka preterivanju u svemu, naročito u jelu, piću, trošenju novca, kao i u emotivnim reakcijama.

Zato je danas neophodno da se disciplinujete, kako ne biste uzalud rasipali energiju ili sve radili u poslednjem trenutku (kampanjski rad). Pošto je Vaga znak partnerstva, ovaj aspekt podstiče i rasprave sa voljenom osobom, ali i sa saradnicima i kolegama.

Takođe, ovaj kvadrat između pravdoljubivog Marsa i Jupitera, planete zakona i pravosuđa, donosi probleme u sudskim procesima i s pravnim aktima. Govori i o preteranoj ambiciji bez realne osnove, donosi sukobe u odnosima, zbog nesklada između želje za pravdom i emocija, što vodi ka raspravama u kojima svako želi da bude u pravu.

Zato je danas važno pronaći meru između osećanja i ambicija, što se i danas najviše odnosi na Vage, Rakove, Ovnove i Jarčeve.