IZBROJTE DO 10 PRE NEGO ŠTO NEŠTO IZGOVORITE Astro savet za sredu, 3. septembar 2025: Evo kod kojih znakova T krst podstiče nervozu

MARS u diplomatski nastrojenoj Vagi danas pravi izazovne aspekte s Mesecom u Jarcu i opoziciju sa Jupiterom u Raku, T krst, koji podstiče nervozu i donosi verbalne sukobe.

Sve to je više naglašeno, jer Mesec pravi i napet aspekt (opoziciju) s Jupiterom, planetom ekspanzije, koja sve širi i uvećava, pa i svađe, sukobe, rasprave.



Zato izbrojte do deset pre nego što danas nešto izgovorite zbog čega ćete se kasnije možda kajati ili pokušajte da svoje nezadovoljstvo zbog nečega izrazite jasno i otvoreno ali bez povišenog tona.



Ovo se najviše odnosi na kardinalne znake, Vage, Jarčeve, Rakove i Ovnove.