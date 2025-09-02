Panorama

IZBROJTE DO 10 PRE NEGO ŠTO NEŠTO IZGOVORITE Astro savet za sredu, 3. septembar 2025: Evo kod kojih znakova T krst podstiče nervozu

Marina Jungić Milošević, astrolog

02. 09. 2025. u 22:29

MARS u diplomatski nastrojenoj Vagi danas pravi izazovne aspekte s Mesecom u Jarcu i opoziciju sa Jupiterom u Raku, T krst, koji podstiče nervozu i donosi verbalne sukobe.

ИЗБРОЈТЕ ДО 10 ПРЕ НЕГО ШТО НЕШТО ИЗГОВОРИТЕ Астро савет за среду, 3. септембар 2025: Ево код којих знакова Т крст подстиче нервозу

Foto: Profimedia

Sve to je više naglašeno, jer Mesec pravi i napet aspekt (opoziciju) s Jupiterom, planetom ekspanzije, koja sve širi i uvećava, pa i svađe, sukobe, rasprave.

Mars u Vagi ne voli sukobe, a Mesec u Jarcu sve proživljava u sebi pa to kasnije izbije u vidu pritajeno-agresivne reakcije, dok dobrodušni Jupiter u Raku ni ne razmišlja da bi bilo koga mogao da povredi.

Zato izbrojte do deset pre nego što danas nešto izgovorite zbog čega ćete se kasnije možda kajati ili pokušajte da svoje nezadovoljstvo zbog nečega izrazite jasno i otvoreno ali bez povišenog tona.

Ovo se najviše odnosi na kardinalne znake, Vage, Jarčeve, Rakove i Ovnove. 

