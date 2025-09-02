IZBROJTE DO 10 PRE NEGO ŠTO NEŠTO IZGOVORITE Astro savet za sredu, 3. septembar 2025: Evo kod kojih znakova T krst podstiče nervozu
MARS u diplomatski nastrojenoj Vagi danas pravi izazovne aspekte s Mesecom u Jarcu i opoziciju sa Jupiterom u Raku, T krst, koji podstiče nervozu i donosi verbalne sukobe.
Sve to je više naglašeno, jer Mesec pravi i napet aspekt (opoziciju) s Jupiterom, planetom ekspanzije, koja sve širi i uvećava, pa i svađe, sukobe, rasprave.
Zato izbrojte do deset pre nego što danas nešto izgovorite zbog čega ćete se kasnije možda kajati ili pokušajte da svoje nezadovoljstvo zbog nečega izrazite jasno i otvoreno ali bez povišenog tona.
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"SA RAČUNA PODIGNUT OGROMAN NOVAC, KONTEJNER NESTAO" Lanetova ćerka iznela nove tvrdnje o imovini pokojnog oca
PROŠLO je četiri godine od smrti legende našeg glumišta, Milana Laneta Gutovića, koji nas je napustio 25. avgusta 2021. u 75. godini.
02. 09. 2025. u 21:21
Komentari (0)