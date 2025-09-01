Panorama

PREISPITIVANJE I PLANOVI ZA BUDUĆNOST Horoskop "Novosti": Na ovih 5 znakova, od 1. septembra, najviše utiče povratak Saturna u Ribe

Marina Jungić Milošević, astrolog

01. 09. 2025. u 07:00

SATURN, planeta sudbine, mudrosti, prošlosti, istrajnosti, ograničenja, trpljenja, čekanja, kašnjenja, 1. septembra, u 10.09, napušta impulsivnog, nestrpljivog, vatrenog Ovna i vraća se u vodeni znak Riba, da se malo osveži i razbistri misli.

Foto Pixabay free images

Jer, Ovan je znak Saturnovog pada, u kome se uopšte nije dobro osećao.

Njegov povratak u znak podsvesti i intuicije, narednih pet i po meseci, donosi potrebu za analizom i detaljnim preispitivanjem događaja u protekla tri meseca i pravljenjem planova za budućnost. Kada 13. februara 2026. godine, Saturn ponovo uđe u Ovna, u njemu će ostati do 13. aprila 2028. godine.

S povratkom Saturna u Ovna, 1. septembra, na dnevni red se vraćaju nedovršeni poslovi, stare ljubavi, stari saradnici i šefovi, ali i hronične zdravstvene tegobe...

Ovnovi, koje je Saturn najviše opteretio od kada je 25. maja ušao u njihov znak, malo će odahnuti, ali će im se zato vratiti neki stari problemi sa zdravljem.

Najbolje će proći vodeni znaci treće dekade - Ribe (uspeh na ličnom, profesionalnom , ljubavnom, porodičnom planu), Rakovi (putovanja, visoko obrazovanje, inostranstvo), Škorpije (stare ljubavi, proširenje porodice, privatne i kreativne delatnosti) , kao i Bikovi (povratak nekom starom planu, obnova prijateljstva) i Jarčevi treće dekade (bolja komunikacija s braćom, sestrama rođacima, uspeh u intelektualnim delatnostima).

