POGLEDAJTE – SNEG KAD MU VREME NIJE: Tek je avgust, a ovaj grad se već zabeleo (FOTO/VIDEO)
NEOBIČNA padavina prekrila je ulice Severne prestonice Rusije i iznenadila kako meštane, tako i ceo svet.
Dok neki navode da je reč o mokrom snegu, drugi tvrde da su to nanosi grada.
Još je avgust i svi računamo na toplo vreme, sunce i visoke temperature, sve dok nije stigla "snežna" vest iza Sankt Peterburga.
Naime, u ovom gradu je tokom dana iznenada počeo sneg, što je retka i neobična pojava za kraj leta, kako izveštava portal Peterburg media.
Sneg je počeo da pada oko podneva, ali se pojačao u narednim satima, prekrivajući ulice grada gustim belim pokrivačem.
Korisnici društvenih mreža aktivno dele fotografije i video snimke ulica koje se bele. U pojedinim delovima grada sneg je prilično napadao, dok je na putevima nastala klizava površina koja povećava rizik od pojave poledice.
Istovremeno, među lokalnim medijima vlada zbunjenost, neki navode da je u pitanju mokar sneg, dok drugi tvrde da se radi o gradu.
(rt.rs)
BONUS VIDEO - Srpski "kamov" već četvri dan gasi požare u Crnoj Gori
Preporučujemo
TRAMP PORUČIO: SAD će podržati Ukrajinu, želim da se taj rat završi
25. 08. 2025. u 18:33
"RAZREDNI DOK VODI MATURSKU EKSKURZIJU" Hit snimak naših košarkaša sa aerodroma - Sa Karijem u redu za kafu, komentari pljušte (VIDEO)
KOŠARKAŠKA reprezentacija Srbije otputovala je danas iz Beograda za Rigu gde će igrati na predstojećem Evropskom prvenstvu.
25. 08. 2025. u 15:30
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
GLADNI MEDVED NAPRAVIO HAOS: Raskopao grobove na pravoslavnom groblju u potrazi za hranom
NAKON sve češćih slučajeva da medvedi u Crnoj Gori dolaze do naseljenih mesta, gde napadaju pčelinjake i stoku, meštane sela Donji Unač u oblasti Pive iznenadio je medved koji je u potrazi za hranom pokušao da raskopa grobove, javlja Radio-televizija Crne Gore (RTCG).
25. 08. 2025. u 11:24
Komentari (0)