POGLEDAJTE – SNEG KAD MU VREME NIJE: Tek je avgust, a ovaj grad se već zabeleo (FOTO/VIDEO)

Predrag Stojković

25. 08. 2025. u 19:08

NEOBIČNA padavina prekrila je ulice Severne prestonice Rusije i iznenadila kako meštane, tako i ceo svet.

Foto: Novosti

Dok neki navode da je reč o mokrom snegu, drugi tvrde da su to nanosi grada.

Još je avgust i svi računamo na toplo vreme, sunce i visoke temperature, sve dok nije stigla "snežna" vest iza Sankt Peterburga.

Naime, u ovom gradu je tokom dana iznenada počeo sneg, što je retka i neobična pojava za kraj leta, kako izveštava portal Peterburg media.

Sneg je počeo da pada oko podneva, ali se pojačao u narednim satima, prekrivajući ulice grada gustim belim pokrivačem.

Korisnici društvenih mreža aktivno dele fotografije i video snimke ulica koje se bele. U pojedinim delovima grada sneg je prilično napadao, dok je na putevima nastala klizava površina koja povećava rizik od pojave poledice.

Istovremeno, među lokalnim medijima vlada zbunjenost, neki navode da je u pitanju mokar sneg, dok drugi tvrde da se radi o gradu.

