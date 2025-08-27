DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 28. AVGUST: Ovnu stiže novac, Raku uspeh preko umetnosti a Lavu preko inostranstva, Strelac da pazi na novac

SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 28. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

Mesec u pronicljivoj, poslovičnoj Škorpiji donosi vam novac preko nekog kreativnog projekta. Pozicija Venere nagoveštava bliski susret s nekim koga dugo niste videli. Dobijate ponudu za poslovni ortakluk s osobom iz inostranstva.

BIK (21. 4 - 21. 5)

Aspekti vašeg vladaoca Venere donose mogućnost realizacije sjajne ideje o kojoj odavno maštate. Dogovor o novom projektu s nadređenima. Ne verujete svemu što čujete o nekome koga poznajete. Hormonski status.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Danas možete da uvećate prihode preko nekonvencionalnih vidova zarade, poput IT sektora. Uspeh na ispitu ili potpisivanje važnog ugovora. Susret s nekim koga ste upoznali preko prijatelja. Naspavajte se.

RAK (22. 6 - 22. 7)

Aspekti Venere, planete umetnosti i novca, u kući posla donose vam uspeh preko kreativne delatnosti, muzike, privatnog biznisa, omiljenog hobija. Emotivni partner je sklon dramatičnim reakcijama, ali vam to ne smeta previše.

LAV (23. 7 - 22. 8)

Venera u vašem znaku donosi vam sjajne mogućnosti kada je reč o kontaktima sa strancima, stručnom usavršavanju, pravnim aktima. Sekstil vašeg vladaoca Sunca i Meseca pogoduje poslovnim dogovorima. Ljubav iz daljine.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Mesec u kući biznisa pravi sekstil sa Suncem u vašem znaku donoseći vam mogućnost efikasnijeg dogovora o nečemu što vam dosta znači. Zabrinuti ste jer ste shvatili da neko ko vam se dopada nije onakav kakvim se predstavlja .

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Kvadrat vašeg vladaoca Venere i Meseca u drugoj kući upozorava da izbegavate nepotrebne troškove i rizične finansijske poteze. Odložite potpisivanje ugovora. Romansa sa kolegom. Vodolija misli na vas.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

Mesec u vašem znaku pravi kvadrat s vašim vladaocem Plutonom čineći vas sklonim preispitivanju nekih odluka. Prilagodite se željama i potrebama voljene osobe, naročito ako se radi o jednom Raku. Provodite više vremena u društvu prijatelja.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

Trigon Venere u kući putovanja i vašeg vladaoca Neptuna u kući ljubavi, donosi vam susret s nekim ko se nedavno pojavio u vašem životu posle mnogo godina. Dogovor o novom poslu sa strancima. Pazite na troškove.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

Danas izbegavajte rizične finansijske poteze i nepotrebne troškove. Trigon vašeg vladaoca Saturna i Venere donosi prijatne zajedničke trenutke sa voljenom osobom. Bivša simpatija želi da stupi u kontakt s vama. Nesanica.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Napet aspekt između Meseca u kući karijere i Plutona u vašem znaku donosi vam sukobe s nadređenima, autoritetima, ali i sa roditeljima. Aspekti Venere donose vam romantičnu komunikaciju s nekim preko interneta.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

Trigon između Venere i vašeg vladaoca Neptuna, planeta ljubavi i lepote, donosi vam susret sa izuzetno šarmantnom osobom. Uvećanje prihoda preko posla s nekadašnjim saradnicima i poslovnim partnerima.