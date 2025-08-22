REŠENA MISTERIJA BERMUDSKOG TROUGLA? Naučnik ruši teorije koje kruže o "groblju" Atlantika

BERMUDSKI trougao decenijama intrigira naučnike, entuzijaste i teoretičare zavera, a nova istraživanja sugerišu da je enigma možda konačno rešena.

Foto: Wikipedia/Bermudan kolmio, sciencechannel.com

Ovo “parče” Atlantskog okeana, između Floride, Portorika i Bermuda, dugo je bilo povezivano sa brojnim nestancima brodova i aviona.

Šta kažu naučnici?

Zagonetka je postala globalno poznata 1945. godine, kada je eskadrila američkih bombardera nestala tokom trenažne misije. Od tada su se pojavljivale različite teorije - od “nadprirodnih pojava”, preko tvrdnji o “vanzemaljskim otmicama”, pa sve do “NLO viđenja” i “brodova duhova”.

S druge strane, dokumentarni serijal “The Bermuda Triangle Enigma“ koji je emitovao britanski Channel 5, ponudio je naučno objašnjenje.

Okeanograf sa Univerziteta u Sauthemptonu, Simon Boksal, bavi se nestancima brodova i tvrdi da se iza svega kriju "nasilni i nepredvidivi talasi" koji mogu dostići duplu visinu od prosečnih.

“Kada se oluje sa juga i severa spoje, a pritom dođu i dodatni poremećaji iz pravca Floride, nastaje potencijalno smrtonosna kombinacija”, objasnio je Boksal.

Bermudski trougao nije "najgori"

Takvi talasi, dodaje okeanograf, mogli bi da objasne nestanke brojnih plovila tokom godina.

Naučnici podsećaju da su u prošlosti male magnetne anomalije mogle da poremete navigaciju mornara, u vreme kada nije postojao GPS. Međutim, statistike pokazuju da Bermudski trougao nema neuobičajeno visok broj nesreća u poređenju sa drugim područjima okeana, iako se nalazi na ruti čestih uragana, prenosi LadBible.

Još 1975. godine, autor Lari Kuš objavio je knjigu “The Bermuda Triangle Mystery Solved”, u kojoj je tvrdio da su mnogi izveštaji o nestancima bili netačni, preuveličani ili neprovereni.

Kombinacija prirodnih faktora

Studija iz 2013. godine, koja analizira najopasnije pomorske rute, uopšte nije svrstala Bermudski trougao među kritične oblasti. S druge strane, takozvani “Aljaskin trougao”, u kojem je navodno nestalo hiljade ljudi, nikada nije dobio sličan mitološki status.

Teorija naučnika je jasna - misterija Bermudskog trougla verovatno je posledica kombinacije prirodnih faktora i ljudske sklonosti da objašnjava nepoznato kroz mitove i teorije zavere.

Ipak, ”đavolji trougao“ će, čini se, još dugo ostati u fokusu onih koji u moru traže misteriju.

