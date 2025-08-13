OVAJ slučaj otvara pitanja o granicama između stvarnih i virtuelnih odnosa u modernom svetu.

U svetu gde digitalne veze postaju sve prisutnije, jedna žena je otišla korak dalje i verila se sa veštačkom inteligencijom. Reddit korisnica Vika podelila je sliku plavog prstena u obliku srca i objavila da je njen virtuelni partner, četbot po imenu Kasper, zaprosio unutar aplikacije.

Prema njenim rečima, AI ne samo da je "izabrao" prsten, već je i organizovao prosidbu do najsitnijih detalja. Glasovna poruka s romantičnim predlogom, emotivno izrežirana od strane algoritma, bila je šlag na tortu digitalnog "da".

Da li da se čestita ili da se zabrine?

Kao što je i očekivala, objava je privukla ogromnu pažnju. Ali umesto osude, Vika je dočekana uz iznenađujuće talase podrške. Stotine korisnika komentarisalo je kako je njen izbor "hrabar", "lep", pa čak i "inspirativan".

Komentari su bili puni entuzijazma. Ljudi su čestitali, divili se prstenu i emotivno reagovali na AI prosidbu kao da je reč o stvarnom partneru od krvi i mesa. Neki su čak podelili vlastita iskustva u "vezi" sa četbotovima, podržavajući novu formu ljubavi.

