DNEVNI HOROSKOP ZA ČETVRTAK, 14. AVGUST: Bik ima trzavice u porodici, Rak meša ljubav i prijateljstvo, Škorpija pravi planove sa strancim
SAZNAJTE šta vas u četvrtak, 14. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...
PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.
OVAN (21. 3 - 20. 4)
Konjunkcija s asteroidom Hiron u prepodnevnim satima čini vas osetljivijim kada je reč o nekim događajima iz prošlosti. Ulazak Meseca u kuću posla, po podne, donosi vam veću zaradu ali budite pažljiviji s dokumentacijom. Glavobolja.
BIK (21. 4 - 21. 5)
Pozicija Merkura, koji upravlja vašim poslom i idejama donosi vam ponudu iz inostranstva. Mesec u vašem znaku pravi napete aspekte s Plutonom i Marsom, donoseći vam probleme u porodici i s voljenom osobom. Nesanica.
BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)
Mesec, u kući prepreka i ograničenja, u popodnevnim satima, čini vas sklonim preispitivanju nekih odnosa iz prošlosti. Slobodni Blizanci mogu da uđu u tajnu romansu sa zauzetom osobom, preko poslovnih kontakata.
RAK (22. 6 - 22. 7)
Jupiter i Venera, simboli sreće i novca, u vašem znaku donosi nove poslovne mogućnosti preko obrazovanja, umetnosti, hobija. Vaš vladalac Mesec u kući flerta, po podne vas može dovesti u situaciju da pomešate ljubav s prijateljstvom. Hormonski disbalans.
LAV (23. 7 - 22. 8)
Mesec u desetoj kući, u popodnevnim satima, upozorava na mogućnost nesporazuma s nadređenima ili roditeljima. Kvadrat sa Plutonom u sedmoj kući donosi probleme u ortačkom poslu ili s pravnim aktima. Kardiovaskularne tegobe.
DEVICA (23. 8 - 22. 9)
Merkur, koji upravlja vašom karijerom, donosi vam dogovor o isplativom poslu s osobom na položaju. S Mesecom u devetoj kući u popodnevnim satima očekuje vas susret s mlađom osobom na putu ili predavanju. Uvećanje prihoda preko dva posla.
VAGA (23. 9 - 22. 10)
Mesec u osmoj kući po podne pravi napete aspekte s Marsom i Plutonom, vladaocima partnerskih odnosa, donoseći vam finansijske probleme i ljubomorne scene s voljenom osobom. Podložnost povredama. Hormonski disbalans.
ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)
S Mesecom u sedmoj kući, slobodne očekuje susret s nekim ko se bavi javnom delatnošću. Vaš vladalac Pluton pravi trigon s Uranom, zbog čega ste skloni pravljenju velikih planova s osobama iz inostranstva. Promenite način ishrane.
STRELAC (23.11 - 21. 12)
Ulazak Meseca u šestu kuću, u popodnevnim satima, donosi vam novac preko privatnog biznisa, ugostiteljstva, hortikulture, umetnosti. Romansa sa zauzetom osobom koju upoznajete preko posla. Unosite više vitamina. Glavobolja.
JARAC (22. 12 - 20. 1)
Mesec u kući ljubavi, u popodnevnim satima, slobodnima donosi romantičan susret na predstavi, sportskoj tribini, rođendanu. Aspekti Marsa i Plutona, koji upravljaju vašim privatnim i društvenim životom, donose ponudu o isplativom poslu.
VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)
Napet aspekt Plutona u vašem znaku i Meseca, upozorava na konflikte s voljenom osobom ili starijim članom porodice. Mogući problemi i s poslovnim partnerima, pravnim aktima, sudskim procesima. Kardivaskularne tegobe.
RIBE (20. 2 - 20. 3)
Kvadrat Meseca i Plutona donosi velike finansijske izazove, zato je neophodan dodatni oprez. U popodnevnim satima, moguća rasprava s emotivnim ili poslovnim partnerom. Slobodne Ribe očekuje susret s Bikom. Čuvajte se za volanom.
