USLUGA KOŠTA 70 DOLARA: Kineski hotel nudi gostima pse pratioce
JEDAN kineski hotel nudi gostima pse pratioce koji će ih pratiti tokom celog boravka. Ova usluga košta 70 dolara, piše My News.
Slatka ideja sudarila se sa stvarnošću: hotel je upozoren da će snositi punu odgovornost ako životinje nekoga ujedu i da će biti primoran da plati kazne.
Međutim, hotel Biguiyuan Phoenix u Vuhanu nije se plašio nadoknade štete. Sada gosti mogu da izaberu kućnog ljubimca za svoju sobu potpisivanjem posebnog ugovora. Trenutno je više od 80 ljudi koristilo uslugu, i nije bilo žalbi od njih.
Međutim, mišljenja na internetu su podeljena. Neki smatraju ideju dobrom - gosti samci će moći da se razvesele krznenim prijateljem. Drugi su sigurni da ljudi mogu namerno da provociraju pse, terajući ih da napadaju kako bi dobili nadoknadu štete.
(alo.rs)
