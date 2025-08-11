Panorama

USLUGA KOŠTA 70 DOLARA: Kineski hotel nudi gostima pse pratioce

Novosti online

11. 08. 2025. u 18:00

JEDAN kineski hotel nudi gostima pse pratioce koji će ih pratiti tokom celog boravka. Ova usluga košta 70 dolara, piše My News.

УСЛУГА КОШТА 70 ДОЛАРА: Кинески хотел нуди гостима псе пратиоце

Foto: Unsplash

Slatka ideja sudarila se sa stvarnošću: hotel je upozoren da će snositi punu odgovornost ako životinje nekoga ujedu i da će biti primoran da plati kazne.

Međutim, hotel Biguiyuan Phoenix u Vuhanu nije se plašio nadoknade štete. Sada gosti mogu da izaberu kućnog ljubimca za svoju sobu potpisivanjem posebnog ugovora. Trenutno je više od 80 ljudi koristilo uslugu, i nije bilo žalbi od njih.

Međutim, mišljenja na internetu su podeljena. Neki smatraju ideju dobrom - gosti samci će moći da se razvesele krznenim prijateljem. Drugi su sigurni da ljudi mogu namerno da provociraju pse, terajući ih da napadaju kako bi dobili nadoknadu štete.

(alo.rs)

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

KAŽE DA JE UBIO TESLU, UMALO I TITA: Ko je bio nacista sa ožiljkom - Hitlerov čovek za prljave poslove (FOTO)
Panorama

0 0

KAŽE DA JE UBIO TESLU, UMALO I TITA: Ko je bio "nacista sa ožiljkom" - Hitlerov čovek za prljave poslove (FOTO)

"HITLEROV komandos", "nacistički Skarfejs", "najopasniji čovek u Evropi"... nadimci su koji se vezuju za jednog čoveka - Ota Skorcenija. Ovaj nemački operativac nije imao istu sudbinu kao i većina njegovih kolega-ubica. Njegovi zločini i hladnokrvna snalažljivost za ovog surovog nacistu bili su samo odskočna daska za dalju karijeru.

11. 08. 2025. u 18:29 >> 18:35

Politika
Tenis
Fudbal
IZVOR ZDRAVLJA I RADOSTI ZA ČITAV ŽIVOT: Majčino mleko nema zamenu

IZVOR ZDRAVLjA I RADOSTI ZA ČITAV ŽIVOT: Majčino mleko nema zamenu