PRASTARI TRAGOVI ŽRTVOVANJA: U Peruu pronađeni 3.000 godina stari ostaci

NA severnoj obali Perua pronađeni su 3.000 godina stari ostaci 14 osoba, za koje se veruje da su stradali u obredu ljudskog žrtvovanja.

Foto: Jutjub printskrin/ Global News

Naučnici su otkrili ostatke u blizini objekta za koji smatraju da je bio hram kulture civilizacije Kupisnike, preteče kulture Moče.

Neki od ubijenih imali su vezane ruke iza leđa i okrenuti su licem prema dole. Položaj tela predstavlja tipičan oblik žrtvovanja ljudi.

-Način na koji su ovi pojedinci sahranjeni nije tipičan, kao ni traume i povrede koje su pretrpeli i nasilje koje su doživeli tokom života, rekao je Henri Tantaleon, arheolog koji je predvodio iskopavanje.

Ove žrtve su sahranjene bez darova, za razliku od drugih pogreba u Peruu.

Ostaci žrtava su pronađeni blizu plaže u pokrajini La Libertad, oko 675 kilometara severno od Lime, prenosi Rojters.

Civilizacija Kupisnike je bila drevna civilizacija koja je postojala na severnoj obali Perua, od oko 1500. do 500. godine pre nove ere. Kultura je poznata po svojoj složenoj keramici i monumentalnoj arhitekturi, uključujući piramide i hramove, Njihova umetnost često prikazuje mitološka bića, ukljućujući i boga pauka, za koga se veruje da je povezan sa plodnošću.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - Helikopteri Ka-32 i Super puma u akciji gašenja požara u Kamenoj gori