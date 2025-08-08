DNEVNI HOROSKOP ZA SUBOTU, 9. AVGUST: Blizanci upoznaju novu ljubav, Vaga otkriva partnerove tajne, Vodolija uspešna u privatnom biznisu

SAZNAJTE šta vas u subotu, 9. avgusta, očekuje na poslu, u ljubavi, na zdravstvenom planu, u domu i porodici, kako ćete se slagati sa prijateljima...

Foto Shutterstock

PREPORUKA: Uvek pročitajte horoskop i za vaš znak i za vaš podznak (koji je zapravo precizniji jer prati dnevni prelazak Meseca preko astroloških kuća svakog znaka), kao i za znak u kome je vaš natalni Mesec (ukoliko znate gde se nalazi u vašem horoskopu), kako biste dobili što kompletniju sliku o dnevnom uticaju planeta na vaš zodijački znak.

OVAN (21. 3 - 20. 4)

S punim Mesecom u Vodoliji u devetoj kući fokusirate se na finansije i velike poslovne ciljeve. Bivši partner pokušava da se vrati u vaš život. Rasprave u domu. Povedite računa o ponašanju prema voljenoj osobi. Depresija.

BIK (20. 4 - 22. 5)

Pun Mesec u desetoj kući čini vas nezadovoljnim kada je reč o karijeri, imate osećaj da stagnirate, trudite se, ali to niko ne vrednuje. Retro-Merkur donosi probleme u porodici. Novac vam stiže preko privatnog posla. Virusne infekcije.

BLIZANCI (22. 5 - 21. 6)

Pun Mesec u devetoj kući donosi vam velike mogućnosti kako na poslovnom, tako i na privatnom planu, i to preko visokog obrazovanja, pravnih akata, dalekih putovanja, samostalne delatnosti. Nova ljubavna priča, moguća trudnoća.

RAK (22. 6 - 22. 7)

S punim Mesecom u osmoj kući morate da rešite važna pitanja u vezi s finansijama (plaćanje zaostalih računa), alimentacijom, nasledstvom, stipendijama, deobe bračne imovine. Stagnacija u karijeri i trzavice u domu.

LAV (23. 7 - 22. 8)

U vreme punog Meseca u sedmoj kući pazite kakve odluke donosite u vezi s obrazovanjem, sudskim procesima, nasledstvom, dokumentacijom. Svađe u partnerskim odnosima. Povratak bivše simpatije u vaš život. Dodatni oprez u saobraćaju.

DEVICA (23. 8 - 22. 9)

Faza punog Meseca u šestoj kući fokusira vas na započinjanje privatnog posla, naročito preko interneta, kao i na zdravlje i svakodnevne aktivnosti. Donosite važne odluke u vezi s karijerom, promenom posla.

VAGA (23. 9 - 22. 10)

Pun Mesec u petoj kući donosi vam uspeh preko inostranstva, obrazovanja, pravnih akata, privatnog preduzetništva. Nova ljubav. Javna priznanja. Pojačana tenzija u odnosu s partnerom, zbog otkrivanja nekih tajni.

ŠKORPIJA (23. 10 - 22. 11)

S punim Mesecom u četvrtoj kući na svetlo dana će isplivati brojni porodični problemi. Zastoj u karijeri zbog događaja iz prošlosti. Pojačana nervoza. Pad imuniteta. Hronični zdravstveni problemi. Potreban vam je odmor.

STRELAC (23.11 - 21. 12)

U vreme punog Meseca u trećoj kući mogući su problemi u komunikaciji, saobraćaju, naročito na putovanjima, kašnjenja, zastoji, čekanja u kolonama. Upoznavanje s novom ljubavi preko prijatelja ili društvene mreže.

JARAC (22. 12 - 20. 1)

S punim Mesecom u drugoj kući vaš poslovni ugled može biti poljuljan. Konflikti u domu i problemi u karijeri s roditeljima, autoritetima, nadređenima. Briga o starijem članu porodice. Moguć otkaz, sukob sa saradnicima.

VODOLIJA (21. 1 - 19. 2)

Pun Mesec u vašem znaku donosi vam uspeh u privatnom poslu, preko inostranstva, kao i putovanja u inostranstvo, stručno usavršavanje, rešavanje pravnih pitanja. Tenzija s voljenom osobom. Susret sa starom simpatijom. Novi poslovni kontakti.

RIBE (20. 2 - 20. 3)

U vreme punog Meseca u 12. kući možete da očekujete mnogo poslovnih obaveza, kao i finansijske i probleme s nekretninama, alimentacijom, nasledstvom i stipendijom. Dovršavanje nezavršenih poslova. Nesanica.