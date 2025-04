MUŠKARAC LAŽIRAO SVOJU SMRT DA VIDI KO GA VOLI: Evo kako je porodica reagovala na "sahrani"

DOK SE neki pitaju koliko bi im ljudi došlo na sahranu, jedan je muškarac to odlučio da sazna i da šokira ljude svojom iznenadnom pojavom.

Dejvid Berten iz Belgije odlučio je poprilično okrutno da pokaže svojoj porodici šta znači izgubiti voljenu osobu.

Rešio je da će režirati sopstvenu smrt i organizuje vlastitu sahranu, a pomoć su mu priskočili supruga i deca.

Njegova ćerka je na TikToku objavila poruku koja je šokirala njihovu porodicu.

- Počivaj u miru, tata. Nikada neću prestati da mislim na tebe. Zašto je život tako nepravedan? Zašto ti? Trebalo je da postaneš deda i imao si ceo život pred sobom. Volimo te i nikad te nećemo zaboraviti - navodi se u objavi.

Na sahranu su došli članovi porodice i prijatelji, okupljeni u povorci, ali, dok su tugovali, iznad njih se začuo glasan zvuk, a odjednom se pojavio helikopter iz kojeg su izašli snimatelj i "pokojnik", a reakcije porodice verovatno možete i da zamislite.

- Puno me puta povredilo to što me porodica ne zove i što se sve više međusobno udaljavamo. Osećam se nevidljivo, kao da me ne cene. Imao sam želju da im pokažem koliko je važno ceniti one koji su s nama dok su živi - objasnio je Dejvid.

Snimka ovog događaja objavljena na TikToku ubrzo je postala viralna, a izazvala je, najbolje rečeno, mešovite reakcije.

