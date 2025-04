DNEVNI HOROSKOP ZA SREDU 2. APRIL: Blizanci zaljubljivi, Vaga da ne pokreće privatni posao, Ribe da provere bubrege

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić izjavio je sinoć da niko iz vlasti nikada nije želeo, niti je kome palo na pamet da univerzitet svede na svoju ispostavu i ukazao da su i on i rektor Vladan Đokić državni službenici, ali da je on lojalan državni službenik, dok rektor to svojoj državi sigurno nije.