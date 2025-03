KAD DUŠA ZABOLI Astro „Novosti“: Šta kaže horoskop – Kako se znaci zodijaka nose sa patnjom i tugom?

POSLEDNjI zodijački znak, tajanstvene, hipersenzibilne Ribe, simbolizuju najdublju podsvest, intuiciju, psihologiju, snove, beg od stvarnosti, institucije zatvorenog tipa, umetnost.

Foto Shutterstock

Njihov vladalac Neptun, simbol je romantike, ljubavnog zanosa, ideala, ali i tajni, zabluda, obmana, prevara, spletki, skandala, tajnih neprijatelja, nevidljivih prepreka...

Neptun će 30. marta, napustiti svoje sedište u kome je boravio 14 godina. Kada je u Ribama, dobro aspektovan, naročito s Mesecom (duša) i Merkurom (mentalno stanje), daje talenat za psihonalizu i umetnost (naročito za muziku i ples). Jer duša je tanana, osetljiva, nežna, i patnja, posebno ljubavna, može da je razdire do bola.

A kako se tada ponašaju znaci Zodijaka i kome i kako otvaraju dušu?

To ćemo videti kada se retrogradna Venera, planeta ljubavi, 27. marta vrati u Ribe, znak svoje egzaltacije, i obrazuje aspekte s Neptunom, Saturnom, i Marsom, simbolima romantike, prošlosti i strasti. Pa čak i s Mesecom koji će 26, 27. i 28. marta takođe biti u Ribama. A ti aspekti donose susrete sa starim simpatijama, preispitivanje o tome "šta bi bilo da smo mogli...", kao i veće šanse za obnove ljubavnih veza. Čak će se i Uran i Pluton, planete više sile i strasti, udružiti da im pomognu jer će praviti sekstile s mnoštvom planeta na poslednjim stepenima Riba.

Foto Shutterstock

OVAN

Mada važite za najvećeg zodijačkog osvajača, na čiji je drski šarm teško ostati ravnodušan, kada zavolite umete i te kako patite. A kada vas duša zaboli, znači da vam se neko toliko uvukao pod kožu da ne možete da ga zaboravite. Spas tražite u društvu prijatelja, uz čašicu razgovora, samo da vas saslušaju. I to ne jednom već više puta, jer se detinjasto nadate da ćete se sutra ujutru probuditi i shvatiti da je sve bio samo ružan san.

BIK

Mnogo vam treba da otvorite dušu ali kada rešite da to učinite, nećete znati da stanete. Iz vas će poteći reka emocija i sve ono što vas tišti duboko u srcu, naravno, ako imate dovoljno poverenja u prijateljicu, sestru. Ipak, teško će vas nagovoriti da izađete iz kuće. Uz čašu vina i nostalgične zvuke muzike otkrićete joj svoju muku ljubavnu. Jer, s bilo kojom drugom mukom lakše ćete se izboriti ili čak nikome nećete ni pokazati da vam je teško.

BLIZANCI

Vaš racionalni duh vas spasava od prevelike patnje, što ne znači da nemate dušu. Imate, i te kako, ali umete toliko dobro da se zaštitite i podignete zid oko sebe jer ne želite da dozvolite da vas osećanja slamaju i da patite. To su muke s kojima teško možete da se izborite i dovoljno vam je za ceo život što ste ih jednom doživeli. Radićete kao manijak, otputovaćete negde, ali nećete ostati sami sa svojim bolom, jer tada duša najviše pati.

Foto Shutterstock

RAK

Patnja, naročito ljubavna, sastavni je deo vašeg života, pa ćete kao pravi mazohista pothranjivati svoje muke i bol. Negde ćete se zavući (pod oklop) i družiti s čašicom ili ćete navaliti na hranu, mada bi najradije iskočili iz sopstvene kože. A kad osetite da više ne možete da izdržite, otići ćete pravo u vašu kafanu gde ste često sedeli s onim ko vam je dušu ranio, da je "lečite" u društvu konobara i svih onih koji vam se budu pridružili.

LAV

Drama je svuda oko vas a najviše u vašoj ranjenoj duši, mada to niko ne može da razume, jer još juče ste bili tako srećni i zaljubljeni, a sada ne znate kuda ćete sa svim svojim bolom. Hoćete li moći da izdržite i da ne puknete, hoće li svi oko vas shvatiti koliko vam je teško i da nije samo vaš ponos povređen? Jer, patnja boli, peče, razdire vaše lavlje srce i to treba svi da znaju, bez obzira na to mogu li da vam pomognu, važno je da su tu, oko vas.

DEVICA

Iako vas bije glas da ste praktični i "bezosećajni", da samo mislite na posao, jer stalno nešto radite, uvek okupirani svojim obavezama, o kako se varaju... Jer, kad vas duša zaboli, teško da ćete to ikome moći da objasnite, možda posle izvesnog vremena kada sve prođe. Ali, hoće li vas uopšte ikada proći taj tupi bol, ta pustoš u srcu, taj osećaj beznađa... Patićete u sebi, a svi će misliti da ste jaki, ali neka, bolje i tako, nego da vas žale.

Foto Shutterstock

VAGA

Šta vam vredi sva vaša taktičnost i diplomatičnost kojima ste uvek umeli da zaštitite sebe, kada vas sada muče ljubavni jadi? Ne pomažu tu nikakvi saveti i telefonski razgovori jer vas razdire saznanje da možda nikada više neće biti kao pre s nekim koga i dalje volite. Ima li šta teže od toga, mada znate da ima, ali vam to baš i nije neka uteha, dok po kući tražite slatkiše koji bi vam makar malo ublažili ovu bol koja vam dušu razdire.

ŠKORPIJA

Najveća je muka ljubavna i vi to vrlo dobro znate, ali ni to saznanje vam ne pomaže da izlečite ranjenu dušu i bol koji nikako da umine, već se samo pojačava. Hoće li uopšte prestati? Ako ne prestane, nikada nećete izaći iz kuće ili kafane, jednostavno ćete se zavući negde gde vas niko neće pronaći i samo ćete ćutati. Teško otvarate dušu, teško podnosite patnju i teško da će vas iko razumeti u tom bolu, jer najbolje poznajete sebe.

STRELAC

Kako da prebolite nekoga zbog koga patite, ako trenutno ne možete da pobegnete od ove surove realnosti na neki put? Onda ćete pobeći u svet mašte u kome ćete prelistavati albume s fotografijama ili gledati snimke sa zajedničkih putovanja, ne bi li ublažili svoju patnju. A možda ćete udariti brigu na veselje i otići u kafić gde vas svi znaju, pa uz piće s prijateljima makar na kratko zaboraviti svoje muke. A sutra je već novi dan.

Foto Shutterstock

JARAC

Osetljivi ste na tuđu muku, saosećate s onima koji pate i tešite ih, ali kada vas duša zaboli, tu niko ne može da vam pomogne. Tada spas tražite u radu, muzici, druženju s kućnim ljubimcima. Bezbroj puta, u mislima ćete se vraćati onome ko vas je povredio, rastužio, razočarao, pokušavajući da nađete objašnjenje. Teško da će bilo ko saznati kako vam je, jer teško otvarate dušu, a dugo vam treba da potisnete razdirući bol.

VODOLIJA

Mada ne odajete taj utisak, duša ume da vas zaboli do te mere da izgubite osećaj za realnost. Tada radite ono što se od vas najmanje očekuje, zavučete se u kuću, patite u tišini i niko ne zna gde ste. A kada odlučite da napustite svoja četiri zida, jer ipak ne možete dugo da izdržite zatvoreni, odlazite da se vidite s prijateljima i ono što niste rekli osobi zbog koje patite, ponovićete ko zna koliko puta njima, ne bi li olakšali dušu bolom pritisnutu.

RIBE

Kada patite, utehu tražite u čašici razgovora ili sami s čašicom, razmišljajući šta da uradite i vratite onoga ko vas toliko muči a vi ga i dalje volite. I sve dok volite, ma koliko da ste konfuzni, tražićete izlaz, iako ćete se u mislima vraćati nekim starim ljubavima, preispitivati i njih i sebe, ne bi li našli neko rešenje. I tako izolovani od svih, neshvaćeni, preosetljivi, pokušaćete da prebolite onoga ko vas je toliko povredio.