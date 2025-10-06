SRPSKE ŽENE U KAZAHSTANU: Šta sve čini izložbu kojom se Muzej grada Beograda predstavlja u Almatiju

ŽENA kao simbol zaštitnice i praroditeljke, snage, stvaralaštva i lepote, tema je izložbe kojojm se Muzej grada Beograda predstavlja u Almatiju, u Republici Kazahstan.

Muzej grada Beograda

Postavka pod imenom "Žena u Srbiji kroz vekove" otvorena minulog petka, svedoči o važnoj ulozi žene u našoj istoriji, ali i društvu, a zasniva se na bogatoj kolekciji muzeja srpske prestonice.

Koncipirana je kao hronološki pregled, koji započinje još od pre 7.500 godina, sa ciljem da prikaže i razvoj celokupnog društva na teritoriji današnje Srbije, preko raznovrsnih artefakta, od arheoloških, etnoloških, preko umetničkih dela iz zbirki primenjenih umetnosti i dizajna. A tu su i portreti naših dama iz 19. veka.

- Kroz ovu temu predstavićemo i mnogo više, jer se bavimo i značenjem žene kao simbola, od praistorije, do danas, kada je ona ravnopravni subjekat srpskog društva - objašnjava, za "Novosti" Jelena Medaković, direkor Muzeja grada Beograda. Postavka počinje neolitskim figurama žene zaštitnice, iz vinčanske kulture, na šta se nadovezuju predstave žena ratnika, koju prate keltski nakit i naoružanje, pronađeni na teritoriji današnje Karaburme. Priča o ženskoj lepoti dalje teče kroz antiku, tačnije nalaze iz Singidunuma. Nezaobilazne su potom i srednjovekovne žene sa naših fresaka, carice i kraljice - Jelena, Teodora, Simonida... A iz novijeg doba, bavimo se vladarkama kao što su bile knjeginja Ljubica, kao i onima koje su pripadale dinastijama Obrenović i Karađorđević.

Muzej grada Beograda

Posebno mesto u postavci imaju lični predmeti srpskih vladarki, upravo iz 19. i sa početka 20. veka, kao i umetnička dela naših najznačajnijih autora sa predstavama žene i materinstva. Izlagački koncept obuhvata pet tematskih celina: "Žena kao inspiracija", "Žena kao uzor i zaštitnica", "Žena kao vladarka", "Žena kao borac" i "Žena kao sinonim za kuću i dom". Kroz ove različite aspekte predstavljamo brojne uloge žene u negovanju, očuvanju i razvoju srpskog identiteta.

- Pred publikom u Kazahstanu, u digitalnom formatu naći će se i jedna od najčuvenijih slika koju baštini ova ustanova "Kosovka devojka" Uroša Predića. Time će im se, kroz figuru žene verenice, žene bolničarke, približiti jedan od najznačajnijih naših mitova, koji nas nacionalno i duhovno obeležava - nastavlja sagovornica.

Muzej grada Beograda

Saradnja Muzeja grada Beograda sa Muzejom Almatija počela je 2024. izložbom "Kulturno nasleđe Velike stepe" u Konaku kneginje Ljubice.

- Muzej Almatija je jedan izuzetno reprezentativna ustanova za ovaj deo sveta - tvrdi direktorka Medaković. - Kolege iz Kazahstana su prošle godine donele više od 250 originalnih predmeta iz svojih kolekcija, i sveobuhvatno predstavile beogradskoj publici istoriju i razvoj svog društva, svoje običaje i muziku, nakit, odeću... To je bio kompletan i na izuzetan način predstavljen pregled svega što je ovaj nomadski narod uspeo da sačuva. Tu ozbiljnu i dobro osmišljenu promociju kulture Kazahstana predstavili su tada i u Budimpešti i Parizu.

Vladarke, plemkinje, ratnice... KROZ istoriju, naš narod je uvek znao da je žena izvor života - istakla je, otvarajući izložbu u Kazahstanu, Tamara Vučić, supruga predsednika Srbije. - Čak i u vremenima oblikovanim surovostima rata, u svakom dobu je bilo jasno da nada leži u ženi, da spasenje leži u njenim rukama. Srpkinje su bile vladarke i diplomate, plemkinje i umetnice, ratnice i braniteljke, kad god je to bilo potrebno. One su otelotvorile ljubav, veru i nadu. Ova izložba nastoji da ponudi uvid u to duboko i trajno nasleđe.

Pre gostovanja u Muzeju Almatija, u nešto izmenjenom formatu izložba "Žena u Srbiji kroz vekove", gostovala je na Danima frankofonije u Africi, na ostrvu Džerba, gde je prema rečima Medakovićeve doživela veliku posetu 2023. godine. U Kazahstanu će pred publikom biti do 15. novembra.