VEČE OPERE I EMOCIJA NA BEOGRADSKOJ SCENI: TAMARA RAĐENOVIĆ I MAESTRO KOICHIRO KANNO

Kristina Ljubisavljević

11. 09. 2025. u 15:50 >> 15:51

Opersku divu, Tamaru Rađenović, čiji se jedinstven glas i iskreni muzički izraz prepoznaju na scenama širom sveta, uskoro će imati priluku da ponovo sluša i beogradska publika. Održaće koncert u Beogradu, u Plavoj dvorani Sava centra, 29. decembra 2025. godine, a na sceni će joj se pridružiti Beogradski simfonijski orkestar i hor od preko 150 izvođača, dok će program predvoditi japanski dirigent Koičiro Kano.

ВЕЧЕ ОПЕРЕ И ЕМОЦИЈА НА БЕОГРАДСКОЈ СЦЕНИ: TAMARA RAĐENOVIĆ I MAESTRO KOICHIRO KANNO

Foto Nikola Skenderija

U ambijentu koji spaja eleganciju i emociju, mlada umetnica rođena u Beogradu, a koju je život odveo u svet, publici će podariti nezaboravno veče ispunjeno arijama koje osvajaju srca lepotom i snagom, a kako kaže beogradska scena za nju ima psebno značenje:

- Ovaj koncert meni mnogo znači i tradicija je koja je mom srcu jako draga. Korak po korak u poslednjih pet godina gradimo publiku koja je prepoznala rad i trud mene i mog tima kome sam posebno zahvala na realizaciji koncerata koji nisu tako jednostavni, uključuju puno ljudi, članove sinfonijskog orkestra, hora, plesače..Sve smo to imali na Kolarcu koji je bio uvek hram klasične muzuike. Međutim, prošle godine, nakon dva popunjena Kolarca odlučili smo da je vreme da pređemo u Plavu dvoranu i uradimo jedan produkcijski iskorak.

Foto Nikola Skenderija

 

Njen sopran, koji kritičari opisuju kao spoj tehničke izvrsnosti i čiste emocije, učinio ju je jednom od najpoznatijih pevačica svoje generacije. Tamara je jedinstevna i po tome što bogatu tradiciju opere povezuje sa savremenim muzičkim osećajem.

Svoje muzičko obrazovanje započela je u Crnoj Gori i Sloveniji, gde je završila Konzervatorijum za muziku i balet u Ljubljani. Usavršavanje je nastavila u Londonu na prestižnom Kraljevskom muzičkom koledzu, gde je stekla zvanje mastera vokalne umetnosti. Posebno mesto u njenom umetničkom razvoju zauzima saradnja sa legendarnom operskom pevačicom Monserat Kabalje, čija je bila poslednja učenica.

Još u ranoj mladosti Tamara je otkrila da je scena njeno okruženje, a muzika njen jezik, tako je došla do opere kojom je na svoj način spojila sve što želi da iskaže.

Foto Nikola Skenderija

- Svirala sam klavir, tako sam i počela da se bavim muzikom od svoje šeste godine. Sa petnaest godina sam otišla na koncert gde su se izvodili delovi opere Karmen i tako sam poželela da budem Karmen. Pre želje da budem Karmen zamišljala sam sebe kao novu Lejdi Gagu ili Madonu, pa sam pisala pop pesme, to mi je bilo zanimljivo, kupovala sam razne detalje da ličim na njih, ali shvatila sam da, niti mogu da postanem Madona, niti Lejdi Gaga (smeh), znamo koliko je to teško na ovim prostorima. Onda sam shvatila da je opera savršen spoj umetnosti, scenskog momenta i vrhunske muzike. Tako se spontano desila ta prekretnica u mom životu.

Foto Nikola Skenderija

 

Karijera sa međunarodnim pečatom

Tamara umetnički put gradi na prestižnim pozornicama širom sveta. Od gala koncerta u Japanu za koji kaže da je obeležio njenu godinu do Cadogan Hall -a u Londonu gde je predstavljena kao novo ime britanske operske scene. Tokom proleća je svoj glas podelila i sa publikom u regionu kada je zablistala u dvorani vatroslav Lisinski u Zagrebu, a publika je tokom leta mogla da je čuje i u Parizu. Carnegie Hall – u i njujorškoj publici se vraća već sledeće godine, a do tada je beogradka publika spremno čeka 29. decembra u Sava centru.

Ulaznice: Tickets.rs i sva Ticket Vision prodajna mesta

