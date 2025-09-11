VRANJE PRESTONICA ANIMACIJE: Počeo "Zlatni puž"

U vranjskom Pozorištu svečano je otvoren 9. Svetski dečji festival animiranog filma ,,Zlatni puž 2025“ koji organiyuje sada već tradicionalno ovdašnja škola animiranog Filma „ŠAF“. U zvaničnom delu festivalskog programa biće prikazano 75 od ukupno 885 filmova koliko je prijavljeno.

Foto JS

Festival Zlatni puž ima dve kategorije: kategorija za decu do 15 godina i kategorija za mlade od 15 do 19 godina starosti. Žiri će dodeliti po tri nagrade u svakoj kategoriji, zatim Grand prix za najbolji film prikazan na festivalu, nagradu ,,Nikola Majdak” za kameru, kao specijalne nagrade za filmove koji ostave poseban utisak na članove žirija. Foto JS

Ove godine žiri će raditi u sastavu Dejan Dabić iz Srbije, predsednik i Hrvoje Selec iz Hrvatske i Žang Či iz Kine kao članovi. Takođe, filmove će ocenjivati i dečiji žiri sastavljen od dugogodišnjih članova ŠAF-a, Vlada Ljubić (12), Melanija Mančić (12), Lazar Drmonjić Ljubisavljević (9) i Jovan Veličković (11) i dodeliće nagradu Miroslav Miki Simonović.

Kao deo pratećeg programa festivala biće održana i projekcija odabranih ruskih animiranih filmova za decu i mlade, kao i studentski animirani filmovi.

Gradonačelnik Vranja dr Slobodan Milenković na otvaranju manifestacije izrazio je posebno zadovoljstvo zbog prisustva delegacije Ambasade Narodne Republike Kine sa kojom lokalna samouprava ima odličnu saradnju.

- Vranje je, zahvaljujući „Zlatnom pužu“, već više od decenije upisano na kulturnu mapu sveta. Naš festival postao je jedan od simbola dečje animacije i dokaz da se uz ljubav, trud i viziju može izgraditi tradicija koja traje i raste. Ova manifestacija nije samo praznik animiranog filma, ona je praznik dečje mašte. Animacija je univerzalni jezik koji spaja narode, decu i odrasle, istok i zapad, tradiciju i moderno doba. „Zlatni puž“ je upravo zbog toga poseban- rekao je gradonačelnik Milenković.

On je još naglasio da vranjski ŠAF, kao domaćin, ostaje dosledan svome cilju, da prati promene koje se u svetu filma dešavaju velikom brzinom i da zadrži kvalitet na najvišem nivou. To potvrđuju i gosti, koji su došli iz Kine, Hrvatske i Srbije.

Lokalna samouprava ostaće i ubuduće pouzdan oslonac ŠAF-u, jer verujemo da je ulaganje u kulturu ulaganje u budućnost“, rekao je gradonačelnik.

Direktor ŠAF-a Jasmina Stojanović naglašava da je da najveći doprinos u realizaciji festivala ,,Zlatni puž“ pripala deci. Na otvaranju festivala govorio je i Dejan Dabić, predsednik žirija.

Festival traje do subote, 13. septembra, a projekcije su otvorene za sve zainteresovane i održavaće se u sali Pozorišta ,,Bora Stanković“. Organizator događaja je Javna ustanova Škola animiranog filma, uz podršku Grada Vranja i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

Antrfile: Prijem

Zamenik gradonačelnika Vranja Milan Ilić, priredio je u gradskoj kući svečani prijem za članove ŠAF-a i učesnike Devetog svetskog dečjeg festivala animiranog fima.Tom prilikom, on je izrazio zadovoljstvo što su u Gradskoj kući i predstavnici kineske ambasade u Srbiji. Ilić je zamolio učesnik da osim što je ovo Svetski dečji festival animacije, da zajedno učine sve da on bude i festival smeha, radosti i novih prijateljstava.