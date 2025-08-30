PREMINUO GABRIJEL FELC: Oglasila se Beogradska filharmonija - "Addio, grande Gabriel"

ŠEF-DIRIGENT Beogradske filharmonije, Gabrijel Felc, preminio je danas.

Foto promo

Ova informacija objavljena je na zvaničnom Instagram nalogu Beogradske filharmonije.

"Sa ogromnom tugom i bolom u srcu, Beogradska filharmonija obaveštava kolege, filharmonijsku publiku i srpsku javnost da je Gabrijel Felc, voljeni i dugogodišnji šef-dirigent, iznenada preminuo 29. avgusta 2025. godine u Univerzitetskoj bolnici u Esenu. Prerani odlazak Felca, ogroman je gubitak ne samo za Beogradsku filharmoniju, već i za celokupnu srpsku kulturu.

Za samo 54 godine života, Gabrijel Felc je ostavio neizbrisiv trag na svetskoj sceni kao jedan od najistaknutijih nemačkih dirigenata, sa svestranom karijerom u operskom i simfonijskom repertoaru.

Na čelo naše Beogradske filharmonije, Felc je stao 2017. godine na oduševljenje muzičara i svih kolega koji su odmah stekli ne samo muzičkog lidera, već bliskog prijatelja i saborca. Felc je sa našim orkestrom brzo počeo da niže mnogobrojne uspehe koje je kratko slavio, hitro osmišljavajući još veće i izazovnije, sa istom žustrinom i upornošću sa kojom se zalagao i borio za orkestar Beogradske filharmonije u njenim teškim momentima.

Sa Felcom je Filharmonija postala deo svetskog ranga orkestara “teške kategorije”, drastično proširivši njen repertoar i značajno uticajući na podizanje nivoa izvođačkog kvaliteta do same izuzetnosti. Ali više od svega, Gabrijel je pružao neponovljivu radost sviranja uprkos “nemačkoj” disciplini. Bio je spiritus movens filharmoničara, njihov čvrsti oslonac i sinonim za sigurnost i poverenje.

Dragi naš Gabrijele, trebaće nam mnogo snage da prihvatimo tvoj odlazak, ali ono što si nam dao ostaće zauvek u našoj muzici. Od tebe smo dobili novu perspektivu, čvrsto samopouzdanje za čije trajanje ćemo se boriti, i beskrajno mnogo ljubavi koja će nas grejati u svakoj noti. Zauvek ćemo imati naša “Zvona”, našu “Tosku”, našu “Eroiku”, Brukenrovu Sedmu, bukvalno svakog Malera koji smo izveli… Iako konačan, taj spisak je ogroman i večan.

Dragi naš maestro, prijatelju naš, Beogradska filharmonije ti salutira.

Addio, grande Gabriel

p.s. Vidimo se na “korekturi”, navedeno je u objavi na zvaničnom Instagram nalogu Beogradske filharmonije.