KOLUMBIJA- ELDORADO 21. VEKA: U galerijskom vrtu Pokjlon zbirke Rajka Mamuzića u Novom Sadu, 14. avgusta u 21 sat
U OKVIRU manifestacije" Leto na Trgu galerija", danas,, u četvrtak, 14. avgusta u 21 sat, u galerijskom vrtu Poklon zbirke Rajka Mamuzića, biće održano predavanje Kolumbija – Eldorado XXI veka dr Bojane Kovačević Petrović – profesorke na Odseku za italijanske i iberoameričke studije Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu.
Putopisnom pričom o dva sasvim različita grada, Medeljinu i Kartaheni, biće predstavljena dva lica Kolumbije – zemlje koja čuva sećanje na svoju prehispansku prošlost. Grad večnog proleća, Medeljin, publika će upoznati kroz skulpture i slike Fernanda Botera, Komunu 13 i bibliotečko blago grada, a vrelu Kartahenu kroz predstavljanje jednog dragocenog dela života Gabrijela Garsije Markesa, Karipsko more i rukotvorine domorodačkih naroda.
U duhu ovogodišnje manifestacije, koja se obeležava pod sloganom "Vrelo umetničko leto – od Španije do Južne Amerike", u Poklon zbirci Rajka Mamuzića posetiocima je dostupna izložba Jugoslovenska umetnost u Sao Paulu (1953 –1969), autorke muzejske savetnice dr Ane Rakić.
Ulaz na sve programe je besplatan.
