FILM "SVETI SAVA": U ostvarenju Anželike Karetkine igra Miloš Biković i njegov brat, arhimandrit Mihailo

U SARADNjI sa ruskom pravoslavnom televizijom "SPAS" i Ruskim domom u Beogradu, na letnjoj sceni Pozorišnog muzeja u Zaječaru biće organizovana projekcija filma Anželike Karetkine "Sveti Sava. Ruska boja na srpskoj zastavi" - u petak, 12.avgusta.

foto promo

Ostvarenje je nastalo u godini kada se obeležava veliki jubilej, 850 godina od rođenja Svetog Save, srpskog duhovnog oca, prvog arhiepiskopa, prosvetitelja i graditelja srpskog identiteta. Publika će moći da pogleda film koji je zasnovan na žitiju svetitelja i koji obrađuje temu viševekovnih veza srpskog i ruskog naroda.

U snimanju su učestvovali glumac Miloš Biković i njegov brat, arhimandrit Mihailo (Biković), sveštenstvo Srpske pravoslavne crkve, istoričar, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miloš Ković i drugi.