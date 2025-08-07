Kultura

BIJELJINSKI UMETNIČKI SALON: Izložba do 26.avgusta u Galeriji "Semberija"

Vukica STRUGAR

07. 08. 2025. u 16:08

U GALERIJI Centra za kulturu "Semberija" u Bijeljini, sinoć je otvoren 17. Bijeljinski umetnički salon.

foto promo

Na tradicionalnoj likovnoj manifestaciji, ove godine predstaviće se više od dvadeset autora sa jednim ili više radova različitih tehnika, žanrova i senzibiliteta.

Bijeljinski umetnički salon otvoren je do 26. avgusta.

