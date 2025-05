NASTUPAO I PRED JAPANSKIM CAREM: Koncert pijaniste Šinosuke Inugaja u Novom Sadu

TROSTRUKI dobitnik Oskara, američki reditelj i scenarista Robert Benton, koji je režirao dobitnika Oskara za najbolji film 1979. godine "Kramer protiv Kramera", kao i filmove poput "The Late Show", "Places in the Heart" i "Nobody's Fool" i sarađivao na scenariju za film "Boni i Klajd", preminuo je u nedelju na Menhetnu u 93. godini.