Fantom je stigao u Beograd! Pojavljivanje Fantoma širom Beograda kao najava mjuzikla FANTOM IZ OPERE (22-29. april, Sava centar)

Beograd je dobio misterioznog gosta tokom marta. Fantom je stigao u prestonicu i već se može videti kako obilazi znamenitosti glavnog grada. Njegova pojava izazvala je pažnju prolaznika na Avali, Ušću, Trgu republike,... Ovaj intrigantni posetilac najavljuje događaj koji će se održati u aprilu, ali već sada privlači veliku pažnju: mjuzikl “Fantom iz opere” u Sava centru od 22. do 29.04.

Fantom of the opera PROMO

Ukoliko neko još uvek nije sreo Fantoma neka ne brine, biće prilike za susretom uživo u aprilu, kada će publika imati mogućnost da otkrije šta se krije iza njegove tajanstvene pojave. Ljubitelje dobre muzike očekuje nezaboravno iskustvo koje će spojiti umetnost, misteriju i spektakl!

Foto: Jakov Simović

Najpopularniji mjuzikl na svetu, “Fantom iz opere”, premijerno stiže u Beograd u svojoj spektakularnoj verziji na engleskom jeziku od 22. do 29. aprila 2025. godine, u Sava centru. Ulaznice su dostupne na Ticket Vision prodajnim mestima i onlajn na tickets.rs .

“Fantom iz opere” je najnagrađivaniji mjuzikl Endrua Lojda Vebera, sa preko 70 prestižnih nagrada, uključujući 4 Olivije i 7 Toni nagrada. Pogledalo ga je više od 160 miliona ljudi širom sveta u 46 zemalja, 195 gradova i na 18 jezika. Ova dirljiva priča o ljubavi i dalje osvaja srca publike širom sveta.

Zasnovan na romanu Gastona Lerua, mjuzikl “Fantom iz opere” smešten je u Pariz devetnaestog veka, gde muzički genije poznat samo kao „Fantom” vreba duboko ispod Pariske opere. Očaran talentom i lepotom mlade sopranistkinje, Kristin, Fantom je uvlači u svoj svet kao svoju učenicu i fatalno se zaljubljuje u nju. Ne znajući za Kristininu ljubav prema Raulu, Fantomova opsesija postavlja scenu za dramatičan sudar ljubomore, ludila i strasti.

Fantom of the opera PROMO

Uz glumačku ekipu i tim sa više od 100 članova, spektakularnu scenografiju, impresivne specijalne efekte i više od 230 kostima, “Fantom iz opere” obuhvata neka od najpoznatijih muzičkih dela Endrjua Lojda Vebera, uključujući „Fantom iz opere“, „All I Ask of You“ i „The Music of the Night“. Originalni snimak sa izvođenjem iz predstave, sa više od 40 miliona prodatih izdanja širom sveta, i dalje je najprodavaniji album mjuzikla svih vremena!

Foto: Jakov Simović

“Fantom iz opere” dolazi u Beograd u produkciji Broadway Entertainment Group, a publici ga predstavljaju Ticket Vision i Locals Experience, u saradnji sa The Really Useful Group.

Više informacija na: www.phantomoftheopera.rs