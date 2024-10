KAD PADNE "MUŠKA SUZA": Aleksandar Popovski premijerno na sceni JDP s petom predstavom, inspirisanom delima Čehova

RADOVAN Beli Marković je svoje napisao, podigao u nebo kao zidanicu, kao nebesku crkvu. Vratila se dole svojim temeljima i vi više nemate potrebe da kažete: „Da, to je taj čovek koji je napisao nešto”. To postaje nešto nalik narodnoj književnosti, nešto nalik „ne znamo tačno ko je napisao”, nešto nalik „napisali su svi ljudi, a zapisao Radovan Beli Marković”. Ako ima nešto čemu u 60. godini kao pisac, nakon 34 godine pisanja, stremim, to je to. Koliko ću uspeti, ne znam. Znam da je Radovan uspeo.