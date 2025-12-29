AMERIČKI predsednik Donald Tramp bio je šokiran i ogorčen pokušajem Kijeva da izvede napad na državnu rezidenciju predsednika Rusije Vladimira Putina, izjavio je pomoćnik predsednika Ruske Federacije Jurij Ušakov.

- Putin je skrenuo pažnju svom kolegi da je, praktično odmah nakon onoga što američka strana smatra uspešnom rundom pregovora u Mar-a-Lagu, kijevski režim izveo teroristički napad uz masovnu upotrebu dalekometnih bespilotnih letelica, napad na državnu rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti - rekao je Ušakov.

Prema njegovim rečima, napad se dogodio u noći između 28. i 29. decembra, a u njemu je korišćen 91 udarni dalekometni dron.

Sve bespilotne letelice uništene su dejstvom protivvazdušne odbrane.

Ušakov je dodao da je Tramp, govoreći o pokušaju terorističkog napada ukrajinskih snaga, izjavio da nije mogao ni da pretpostavi takve, kako je rekao, sumanute postupke.

Podsetimo, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov saopštio je da su Oružane snage Ukrajine u noći 28. na 29. decembar izvele napad dronovima na rezidenciju ruskog predsednika u Novgorodskoj oblasti.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski odbacio je danas tvrdnje ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova o napadu ukrajinskih dronova na rezidenciju ruskog predsednika Vladimira Putina.

Napad bespilotnom letelicom na državnu rezidenciju predsednika Rusije u Novgorodskoj oblasti predstavlja pokušaj da se osujeti proces rešavanja ukrajinske krize, izjavio je zamenik ministra spoljnih poslova Rusije Aleksandar Gruško.

