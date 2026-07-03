UHAPŠEN TERORISTA TZV. OVK NA JUGU SRBIJE: Svirepo ubio srpski bračni par u Prištini

PRIPADNICI MUP-a, UKP, Službe za otkrivanje ratnih zločina, u saradnji sa policijskim službenicima PU Leskovac i Uprave granične policije, uhapisli su O. S. (1953) na administrativnom prelazu Mutivode, zbog sumnje da je u junu 1999. u Prištini, sa nekoliko pripadnika tzv. "OVK" ubio civile srpske nacionalnosti, bračni par Stanisavljević Vladimira i Persu.

Foto: MUP Srbije

Kako je saopšteno iz MUP-a, postoje osnovi sumnje da je uhapšeni 14. juna 1999. godine u mestu Sofalija, Priština (AP KIM) u saizvršilaštvu, sa nekoliko pripadnika tzv. "OVK", hladnim i vatrenim oružjem, na svirep i podmukao način, lišio života bračni par Stanisavljević.

O.S. je uhapšen zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ratni zločin.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je, uz krivičnu prijavu, sproveden Javnom tužilaštvu za ratne zločine.

Njemu je, pred Višim sudom u Beogradu - Odeljenjem za ratne zločine, određen pritvor do 30 dana.

(Tanjug)

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