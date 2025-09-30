NEVEROVATAN OBRT Doktori oživeli ženu ranjenu u pucnjavi u Višnjičkoj banji, primljena bez znakova života

ŽENA D.V. dovezena je danas u Urgentni centar bez znakova života nakon pucnjave u Višnjičkoj banji. Odmah po prijemu doktori su je odvezli na reanimaciju gde su je oživeli! Trenutno se nalazi u jako teškom stanju i bore joj se i dalje za život, saznaje "Blic".

Kako se saznaje, žena je dovezena u bolnicu bez vitalnih funkcija i odmah je poslata na reanimaciju.

Iako su prve informacije ukazivale da je žena preminula, doktori u Urgentnom centru su izveli čudo i oživeli su je!

- Doktori su dali sve od sebe da je spasu i odmah su je reanimirali i operisali. Nalazi se u jako teškom stanju, njeno stanje iz minuta u minut - kaže izvor "Blica".

Oglasio se MUP

Kako se navodi iz MUP, danas oko 14.23 časova u Višnjičkoj banji u jednom ugostiteljskom objektu od strane za sada nepoznatog lica došlo je do upotrebe vatrenog oružja, pri čemu je povređeno pet osoba, tri muškarca i dve žene.

Povređene osobe su prevezene i zbrinute u Urgentnom centru.

U toku je uviđaj i policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih okolnosti i činjenica ovog događaja, a na snazi je akcija „Vihor 3“.

Muškarac O.A. (59) i žena Lj.M. (42) zadobili povrede i prevezeni su u Urgentni centar. Pored njih ranjena su i još dva muškarca.

