HITNO UPOZORENJE MUP ZA SVE GRAĐANE SRBIJE
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije upozorava građane da ne otvaraju SMS poruke koje se odnose na navodne saobraćajne prekršaje, prekoračenje brzine, nenaplaćene putarine ili slične navodne obaveze. Reč je o "phishing" prevari, odnosno pokušaju da se građani dovedu u zabludu i da im se zloupotrebe lični i finansijski podaci.
MUP apeluje na sve građane da:
- ne otvaraju linkove iz ovakvih SMS poruka,
- ne unose lične podatke i podatke o platnim karticama na sumnjivim stranicama,
- ukoliko su to učinili, da isto prijave policiji.
Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova uspešno prepoznaje i procesuira ovakve vidove kriminala. Samo u proteklom periodu, zahvaljujući brzoj reakciji i saradnji sa domaćim i međunarodnim institucijama, zaustavljene su organizovane grupe koje su stajale iza ovakvih prevara.
MUP podseća građane da je zvanična komunikacija o saobraćajnim prekršajima moguća isključivo putem pošte i preko zvaničnih servisa države, a nikako putem SMS poruka sa nepoznatih brojeva ili sumnjivih internet linkova.
Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da preduzima sve mere u borbi protiv visokotehnološkog kriminala i zaštiti građana, i još jednom apeluje da građani budu oprezni i odgovorni prilikom korišćenja interneta i mobilnih servisa.
