Zločin

HITNO UPOZORENJE MUP ZA SVE GRAĐANE SRBIJE

В.Н.

30. 09. 2025. u 12:23

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije upozorava građane da ne otvaraju SMS poruke koje se odnose na navodne saobraćajne prekršaje, prekoračenje brzine, nenaplaćene putarine ili slične navodne obaveze. Reč je o "phishing" prevari, odnosno pokušaju da se građani dovedu u zabludu i da im se zloupotrebe lični i finansijski podaci.

ХИТНО УПОЗОРЕЊЕ МУП ЗА СВЕ ГРАЂАНЕ СРБИЈЕ

MUP

MUP apeluje na sve građane da:

  • ne otvaraju linkove iz ovakvih SMS poruka,
  • ne unose lične podatke i podatke o platnim karticama na sumnjivim stranicama,
  • ukoliko su to učinili, da isto prijave policiji.

Služba za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Ministarstva unutrašnjih poslova uspešno prepoznaje i procesuira ovakve vidove kriminala. Samo u proteklom periodu, zahvaljujući brzoj reakciji i saradnji sa domaćim i međunarodnim institucijama, zaustavljene su organizovane grupe koje su stajale iza ovakvih prevara.

MUP podseća građane da je zvanična komunikacija o saobraćajnim prekršajima moguća isključivo putem pošte i preko zvaničnih servisa države, a nikako putem SMS poruka sa nepoznatih brojeva ili sumnjivih internet linkova.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće da preduzima sve mere u borbi protiv visokotehnološkog kriminala i zaštiti građana, i još jednom apeluje da građani budu oprezni i odgovorni prilikom korišćenja interneta i mobilnih servisa.

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
NISU BEZ RAZLOGA ELIMINISALI ZVEZDU: Legende osvojile bod na početku Lige šampiona, isto sanjaju i protiv silovitog Bajerna

NISU BEZ RAZLOGA ELIMINISALI ZVEZDU: "Legende" osvojile bod na početku Lige šampiona, isto sanjaju i protiv silovitog Bajerna