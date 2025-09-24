Zločin

BRAĆA IZBODENA NA KARABURMI: Došli skroz krvavi, tražili pomoć, sumnja se da su ih napali navijači

24. 09. 2025. u 08:06

DVOJICA mladića, braća M. M. i N. M. napadnuta su, prema nezvaničnim saznanjima, sinoć u beogradskom naselju Karaburma.

Foto: Shutterstock/Ilustracija

Mladići, obojica stari 22 godine, došli su nešto posle ponoći krvavi u Urgentni centar. Policiji su navodno rekli da ih je veća grupa nepoznatih osoba napala na Karaburmi i da su prilikom napada zadobili više uboda u telo.

Kako je razjašnjeno, do sukoba je došlo u Ulici Milice Janković gde su napadnuti, sumnja se, od grupe navijača Partizana.

N. M. je zadobio ubodnu ranu u predelu noge, a M. M. u predelu leđa i hitno je prebačen u operacionu salu.

Navijači su im, kako se nezvanično saznaje, razlupali i automobil.

