TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD LAZAREVCA: Ima mrtvih - vozila prevrnuta pored puta
SAOBRAĆAJNA nesreća u kojoj je poginula jedna osoba dogodila se oko 13 sati u mestu Šopić kod Lazarevca.
Kako se saznaje, sudarili su se automobil i pikap vozilo.
Osoba koja je bila u automobilu poginula je na licu mesta.
Automobil je sleteo sa puta u grmlje, a takođe i kamion, koji se nalazi prevrnut pored puta.
(Telegraf)
BONUS VIDEO: Snimak jezive nesreće na Begaljičkom brdu
Preporučujemo
PREMINUO DEČAK (13) POVREĐEN NA NOVOM BEOGRADU: Imao teške povrede glave
16. 09. 2025. u 20:12
UŽAS: Mešalica za beton ubila supertalentovanu sportistkinju!
16. 09. 2025. u 19:27
AUTOMOBIL POKOSIO DETE NA VIDIKOVCU: Vozač pobegao sa lica mesta
16. 09. 2025. u 16:58
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
U JEKU DAČINOG RAZVODA: Oglasila se Nataša Bekvalac
ĆERKA pevačice Nataše Bekvalac i bivšeg vaterpoliste Danila Ikodinovića, Hana Ikodinović, nedavno je napustila Srbiju i sa majkom otišla u Madrid, gde će se školovati.
16. 09. 2025. u 19:27
Komentari (0)