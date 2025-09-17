TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA KOD LAZAREVCA: Ima mrtvih - vozila prevrnuta pored puta

SAOBRAĆAJNA nesreća u kojoj je poginula jedna osoba dogodila se oko 13 sati u mestu Šopić kod Lazarevca.

Novosti

Kako se saznaje, sudarili su se automobil i pikap vozilo.

Osoba koja je bila u automobilu poginula je na licu mesta.

Automobil je sleteo sa puta u grmlje, a takođe i kamion, koji se nalazi prevrnut pored puta.

(Telegraf)

