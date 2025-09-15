OVO JE DARKO KOJI JE UBIJEN U NIŠU: U parku u njega ispaljeno više hitaca (FOTO)

U NIŠKOM naselju Durlan sinoć je ubijen 27-godišnji Darko Vacić.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su M. I. (1991) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo ubistvo.

Na mestu zločina, prijatelji i rodbina danas su palili sveće i ostavljali cveće.

Podsetimo, u nedelju oko 18 časova u blizini OŠ „Miroslav Antić“, ispred zgrada na Bulevaru Medijana, dvojica muškaraca su sedela u parkiću i pili pivo. U jednom trenutku su se posvađali, nakon čega je M. I. izvukao pištolj i iz neposredne blizine pucao u Vacića. Mladić je pao na trotoar, a napadač je pobegao, ostavivši komšije i decu u panici. Komšije za Darka Vacića kažu da je bio vredan i dobar mladić, koji se spremao da ode na rad u inostranstvo.