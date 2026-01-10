Nesreće

"RECI MU DA USPORI" Mladen Mijatović objavio snimak nesreće kod Kraljeva: Devojke pale sa sanki, automobil prešao preko njih

Novosti online

10. 01. 2026. u 19:19

DVE tinejdžerke teže su povređene kad je na njih naleteo automobil nakon što su pale sa sanki koje je njihov drug vukao automobilom po zavejanoj ulici u selu kod Kraljeva.

РЕЦИ МУ ДА УСПОРИ Младен Мијатовић објавио снимак несреће код Краљева: Девојке пале са санки, аутомобил прешао преко њих

Foto: Printskrin Instagram

Na društvenim mrežama sada se pojavio užasavajući snimak nesreće na kome se vidi kako je automobil prešao preko tinejdžerki u selu Mrsać.

Zabava je pošla po zlu već posle nekoliko sekundi kad su sanke naletele na neravninu nakon čega je preko tinejdžerki, koje su pale u sneg na kolovozu, prešao automobil.

- Reci mu da uspori - čuje se kako jedna od tinejdžerki viče sekund pre nesreće.

Uznemirujući snimak objavio je novinar Mladen Mijatović.

- Nikada ne radite nešto slično. Jedan auto vuče devojke na sankama dok ih drugi "obezbeđuje" da ne naleti neko na njih. Međutim, nije lako zaustaviti vozilo po snegu, ali se lako desi nesreća. Maloletne devojke su teško povređene kada su pale sa sanki, a na njih je naleteo auto koji ih je obezbeđivao. Uhapšena obojica vozača - napisao je na svom Instagram nalogu Mijatović.

