"RECI MU DA USPORI" Mladen Mijatović objavio snimak nesreće kod Kraljeva: Devojke pale sa sanki, automobil prešao preko njih
DVE tinejdžerke teže su povređene kad je na njih naleteo automobil nakon što su pale sa sanki koje je njihov drug vukao automobilom po zavejanoj ulici u selu kod Kraljeva.
Na društvenim mrežama sada se pojavio užasavajući snimak nesreće na kome se vidi kako je automobil prešao preko tinejdžerki u selu Mrsać.
Zabava je pošla po zlu već posle nekoliko sekundi kad su sanke naletele na neravninu nakon čega je preko tinejdžerki, koje su pale u sneg na kolovozu, prešao automobil.
- Reci mu da uspori - čuje se kako jedna od tinejdžerki viče sekund pre nesreće.
Uznemirujući snimak objavio je novinar Mladen Mijatović.
- Nikada ne radite nešto slično. Jedan auto vuče devojke na sankama dok ih drugi "obezbeđuje" da ne naleti neko na njih. Međutim, nije lako zaustaviti vozilo po snegu, ali se lako desi nesreća. Maloletne devojke su teško povređene kada su pale sa sanki, a na njih je naleteo auto koji ih je obezbeđivao. Uhapšena obojica vozača - napisao je na svom Instagram nalogu Mijatović.
Preporučujemo
PRELETEO KOLIMA I POKLOPIO IH: Detalji nesreće u Kraljevu
08. 01. 2026. u 22:37
KOLIMA VUKAO DEVOJČICE NA SANKAMA, POKOSIO IH DRUGI AUTO: Užas u Kraljevu
08. 01. 2026. u 19:40
NAPUSTILA GRAD I NA BABOVINI ODGAJA DECU: Mlada Beograđanka Aleksandra odlučila da se pre 14 godina vrati u planinsko selo Vlase kod Vranja
MOJ tata se ljutio na mene, govorio je, ja sam odatle otišao, a ti se vraćaš, ali ja sam odlučila i na kraju je život tako sve uredio da na mestu u planinskom selu Vlase, gde je njegova majka Ljubica odgajala trojicu sinova i jednu kćer, to sada radim i ja - započinje svoju po mnogo čemu neobičnu priču tridesetšetogodišnja učiteljica Aleksandra Ljubić, književnica, slikarka, supruga, odbornica u skupštini grada i, kako kaže, najvažnije mama Darka (14), Đorđa (10), Veljka (8) i Marijane (7).
10. 01. 2026. u 15:08
FRANCUSKA PRETI IZLASKOM IZ NATO-a: Glasanje u parlamentu, bes prema Trampu zbog Venecuele, Izraela i Grenlanda
FRANCUSKA je zapalila političku fitilj-bombu u samim temeljima NATO-a, u trenutku kada se globalne tenzije ubrzano prelivaju sa periferije na samu strukturu zapadnog bezbednosnog sistema.
10. 01. 2026. u 06:30
"PRIPADA NAMA - NE DANSKOJ, NI SAD" S Grenlanda poslata jasna poruka: "Niko nema pravo da odlučuje umesto nas"
LIDERI pet najvećih političkih partija Grenlanda objavili su zajedničko pismo u kojem naglašavaju da Grenland nije deo ni SAD ni Danske, već da pripada Grenlanđanima, i da zahtevaju od Sjedinjenih Američkih Država da nemaju nikakvu kontrolu nad tim ostrvom.
10. 01. 2026. u 11:52
Komentari (0)