Zločin

UBISTVO U NIŠU: Sumnja se da je upucan muškarac ispred zgrade

Ј. Ћосин

14. 09. 2025. u 18:55

KAKO saznaju "Novosti", ubistvo se dogodilo u Nišu u blizini naselja Beverli Hils oko 18 časova.

УБИСТВО У НИШУ: Сумња се да је упуцан мушкарац испред зграде

FOTO: Novosti

Sumnja se da je muškarac upucan iz vatrenog oružja.

