EGIPĆANIN UBIO SRPKINJU U GRČKOJ: Zakucao se u nju, nije joj bilo spasa
MARIJA (23), devojka polu srpskog, polu grčkog porekla, izgubila je život u saobraćajnoj nesreći u Grčkoj na Kritu.
Naime, Marija je upravljala motorom kada je u njenu traku iznenada uleteo drugi motor, kojim je upravljao 27-godišnji Egipćanin bez vozačke dozvole. Došlo je do direktnog sudara. Iako je Marija nosila kacigu, udarac je bio toliko snažan da joj, nažalost, nije bilo spasa.
- Marija (23) je poginula juče u mestu Malia (Krit) tako što je vozila motor i na nju je naleteo 27 godina star Egipćanin koji nije imao dozvolu. Devojka je radila dva posla i vraćala se kući oko 5 ujutru. On je prešao u njenu traku, imala je kacigu, ali - džabe... Velika tuga! - napisala je na Fejsbuk grupi "Live from Greece" jedna Sara koja živi u Grčkoj.
Sahrana je, kako je objasnila u mestu Koutouloufari, a njena porodica je izrazila želju da se svi koji dođu da se oproste sa njom - obuku u belo.
- Marija je inače polu Grkinja, polu Srpkinja. On je živ i pokušao je da pobegne sa lica mesta, ali su ga dva Nemca, turisti, zaustavili, i motor mu je bio uništen, pa nije uspeo - dodala je.
O ovom događaju izveštavali su i grčki mediji, ali nijedan od njih nije precizirao da je Marija delom i srpskog porekla, prenosi Srbija danas.
Preporučujemo
PENDREK PO LEĐIMA: EU policija u obračunu sa demonstrantima u Francuskoj (VIDEO)
11. 09. 2025. u 09:56
EKSPERTI ZA "KRAGNU" U NEMAČKOJ: Još jedan obračun EU policije sa demonstrantima (VIDEO)
11. 09. 2025. u 09:53
OVA MAJKA JE POSEBNA: Razlog su njena deca, a evo i zašto (VIDEO)
ONI su Ilija, Jovana i Vasilije Hadži-Purić, polaznici Centra za talente "Nikola Tesla".
10. 09. 2025. u 12:13 >> 20:43
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
KRVAVI PIR 2001: Zašto je Nepalski princ pobio celu kraljevsku porodicu?
NISU MU dali da oženi ženu koju je voleo, a onda je počelo da se šuška da će mu oduzeti i pravo na presto.
12. 09. 2025. u 13:24
Komentari (0)