EGIPĆANIN UBIO SRPKINJU U GRČKOJ: Zakucao se u nju, nije joj bilo spasa

MARIJA (23), devojka polu srpskog, polu grčkog porekla, izgubila je život u saobraćajnoj nesreći u Grčkoj na Kritu.

Foto: pixabay

Naime, Marija je upravljala motorom kada je u njenu traku iznenada uleteo drugi motor, kojim je upravljao 27-godišnji Egipćanin bez vozačke dozvole. Došlo je do direktnog sudara. Iako je Marija nosila kacigu, udarac je bio toliko snažan da joj, nažalost, nije bilo spasa.

- Marija (23) je poginula juče u mestu Malia (Krit) tako što je vozila motor i na nju je naleteo 27 godina star Egipćanin koji nije imao dozvolu. Devojka je radila dva posla i vraćala se kući oko 5 ujutru. On je prešao u njenu traku, imala je kacigu, ali - džabe... Velika tuga! - napisala je na Fejsbuk grupi "Live from Greece" jedna Sara koja živi u Grčkoj.

Sahrana je, kako je objasnila u mestu Koutouloufari, a njena porodica je izrazila želju da se svi koji dođu da se oproste sa njom - obuku u belo.

- Marija je inače polu Grkinja, polu Srpkinja. On je živ i pokušao je da pobegne sa lica mesta, ali su ga dva Nemca, turisti, zaustavili, i motor mu je bio uništen, pa nije uspeo - dodala je.

O ovom događaju izveštavali su i grčki mediji, ali nijedan od njih nije precizirao da je Marija delom i srpskog porekla, prenosi Srbija danas.