UDAREN SEKIROM U GLAVU NA PUMPI: Krvavi obračun u Beogradu, policija raspisala potragu za napadačima
U Urgenti centar u Beogradu danas je primljen M.M. (26) sa povredom po licu nanetom najverovatnije sekirom, saznaju mediji.
Nezvanično, mladić je napadnut na pumpi na Čukarici.
Prema rečima svedoka dok je on stajao na pumpi prišla su mu dvojica muškaraca. Jedan je kod sebe imao čekić, a drugi sekiru.
Nakon verbalnog sukoba, jedan od napadača uzeo je sekiru i sa njom po glavi udario mladića.
Kako se vidi na snimku, napadači su seli u automobil i pobegli ka centru grada.
Policija je na mestu obračuna.
Raspisana je potraga za napadčima.
Prema poslednjim informacijama, M.M. su konstatovane teške povrede,ali se ne nalazi u životnoj opasnosti.
(Telegraf)
