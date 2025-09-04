UDAREN SEKIROM U GLAVU NA PUMPI: Krvavi obračun u Beogradu, policija raspisala potragu za napadačima

U Urgenti centar u Beogradu danas je primljen M.M. (26) sa povredom po licu nanetom najverovatnije sekirom, saznaju mediji.

Foto: N. Skenderija/MUP

Nezvanično, mladić je napadnut na pumpi na Čukarici.

Prema rečima svedoka dok je on stajao na pumpi prišla su mu dvojica muškaraca. Jedan je kod sebe imao čekić, a drugi sekiru.

Nakon verbalnog sukoba, jedan od napadača uzeo je sekiru i sa njom po glavi udario mladića.

Kako se vidi na snimku, napadači su seli u automobil i pobegli ka centru grada.

Policija je na mestu obračuna.

Raspisana je potraga za napadčima.

Prema poslednjim informacijama, M.M. su konstatovane teške povrede,ali se ne nalazi u životnoj opasnosti.

(Telegraf)

